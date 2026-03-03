Гайді Клум із донькою-моделлю Лені позували в мереживній спідній білизні

Гайді та Лені Клум / © Instagram Лені Клум

52-річна німецька супермодель і суддя шоу America’s Got Talent Гайді Клум та її донька — 21-річна Лені - є амбасадорками італійського бренду спідньої білизни Intimissimi. Тож не дивно, що в новій весняній промокампанії знялися саме вони.

Лені приміряла рожеву шовкову піжаму і мереживний бюстгальтер з принтом у вигляді вишень.

Гайді ж позувала в рожевому мереживному комплекті. Образи моделей вийшли дуже ніжними.

Зазначимо, Гайді Клум виховує чотирьох дітей: двох доньок і двох синів. Усі діти народилися у шлюбі зірки зі співаком Сілом. Хоч для старшої доньки Лені він і не є біологічному батьком, проте Гайді почала зустрічатися з артистом, уже будучи вагітною від бізнесмена Флавіо Бріаторе. Нині вона одружена з 36-річним музикантом і учасником популярного гурту Tokio Hotel Томом Каулітцом. Нещодавно вони відзначили 7 років від дня весілля й відправилися у невеличку відпустку, звідки супермодель показала фото у бікіні.

Двоє дітей Гайді — син Генрі та донька Лені — пішли стопами мами і стали теж моделями. Нещодавно вони втрьох знялися в оригінальній фотосесії для журналу Paper.