Рік Віслюка за зороастрійським календарем: що на нас чекає після весняного рівнодення 21 березня

Найближчим часом на нас чекає ще один Новий рік — за зороастрійським календарем.

Віслюк

Віслюк / © Credits

Він розпочнеться у день весняного рівнодення — 21 березня — і пройде під знаком Віслюка. Попередні роки цього тотема — 1930-й, 1962-й, 1994-й, наступним буде 2058-й.

Про те, яким він стане та що нам принесе, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Віслючок з характером

Може здатися, що про віслюків ми знаємо все або майже все, не дарма ж ці тварини часто стають героями дитячих казок і мультфільмів — від сумного Яа до активного й оптимістичного Віслюка зі «Шрека». Вважається, що вони не дуже розумні, проте працьовиті, вперті, проте спокійні та психологічно врівноважені, і все це відповідає істині. Але Віслюкам також притаманні миролюбність, відсутність агресивності, бажання всіх помирити, практичність, витривалість, схильність до фізичної, зокрема й ручної праці. Вони не пихаті та скромні — їх майже не цікавить, отримають вони за свою роботу похвалу чи ні, головне — зробити все на совість, щоб не можна було ні до чого прискіпатися, і зазвичай їм це вдається. Віслюки витривалі — їх умовно можна назвати стаєрами, бігунами на довгу дистанцію, — тому бажано використовувати їх там, де треба працювати довго, орієнтуючись не лише на результат, а й на процес, надаючи перевагу якості перед кількістю.

Фірмова — віслюча — впертість

Щодо негативних рис господаря року, то найголовнішою з них — і про це знають усі без винятку — є їхня фірмова віслюча впертість. Так, якщо Віслюк щось вирішив, змусити його змінити свою думку — умовно кажучи, зрушити його з місця — практично неможливо. Радше до негативних, аніж до позитивних якостей Віслюка також можна зарахувати його свавілля, полохливість, небажання ризикувати навіть у дрібницях та агресивність, яку він може продемонструвати в небезпечній ситуації. Оскільки в таких ситуаціях Віслючок може не лише показати зубки, а й дуже боляче укусити, краще не виводити його з себе.

Надія на позитивні зміни

Усі притаманні Віслюкові якості найбезпосереднішим чином впливають на події, що відбуваються у рік, який проходить під його владою. Він — і це дуже важливо — є часом надії на позитивні зміни. З урахуванням його характеру можна стверджувати, що події не будуть швидкими, адже господар року — не найстрімкіша тварина, зате й гарячкових та необдуманих вчинків він не робить. Якщо говорити конкретно, то можна згадати 1962 рік, коли наш світ — ось як зараз — стояв на порозі ядерної війни, але — можливо, зокрема, й під впливом спокійних, неквапливих і вдумливий енергій зороастрійського року — втримався біля останньої межі. Протистояння ядерних держав змінилося Холодною війною, що також важко назвати приємним історичним моментом, та все ж це було краще за гарячу стадію, на якій до цього балансувало людство. Існує надія на те, что 2028 рік також стане часом, протягом якого напруженість у світі — нехай і поступово та доволі повільно — все ж піде на спад.

На досягнення матеріального добробуту доведеться попрацювати

Оскільки Віслюк — символ стабільності (мало хто демонструє таку сталість, як представники цього знака), у його роки також імовірний вихід з економічних криз. Багато астрологів навіть називають цей час роком достатку, але наскільки серйозно можна ставитися до таких оптимістичних обіцянок з огляду на нинішнє становище в усьому світі, покаже час. У будь-якому разі якщо зважати на характер Віслючка, жодні матеріальні блага не зваляться нам на голову просто так, у вигляді манни небесної, їх у будь-якому разі треба буде заробити, тож зірки радять налаштовуватися на наполегливий і неквапливий труд, коли до мети приходять не завдяки одному кидку, а йдуть до неї кром за кроком.

Гієна — антитотем Віслюка

Антитотемом або, як кажуть сценаристи серіалів, антагоністом Віслюка є Гієна, яку ще часто називають Скаженим Собакою. Зазвичай антитотем виявляє якості, прямо протилежні тотему, наче вивертаючи все хороше, що йому притаманне, навиворіт. Гієна не хоче й не любить працювати, вважаючи за краще жити чужим кошом. Вона вкрай егоїстична, але водночас боягузлива — за першої ж небезпеки шукає, за чию спину можна заховатися. У взаєминах з людьми навколо — байдуже, рідними чи близькими — Гієна безвідповідальна, тож будувати з нею будь-які стосунки — особливо сімейні — не лише безглуздо, а й небезпечно, адже вона может підвести в найскладніший і найнебезпечніший момент. Також вона є руйнівником, який готовий розвалити все, що Віслючок створив тривалою і наполегливою працею. Залишається лише сподіватися, что у прийдешньому році Гієна не хазяйнуватиме.

