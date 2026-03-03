Сукня з вишитими мавпами: чому герцогиня Віндзорська обрала епатажний образ для портрета

Волліс Сімпсон, герцогиня Віндзорська / © Getty Images

Волліс могла дозволити собі одягти сукні, які би не обрала жодна британська аристократка, адже часто це були зовсім незвичайні речі. Однією із цікавих суконь, якою володіла герцогиня, було вбрання створене для неї французьким модельєром Юбером де Живанші.

Приблизно 1960 року Волліс позувала для портрету у вишуканій ніжній сукні з легкої шовкової тканини кремового відтінку у своєму маєтку. Сукня особлива тим, що на ній зображені не квіти, абстракція чи будь-які інші модні у ті часи принти, а кумедні мавпи, які грають на музичних інструментах.

Волліс Сімпсон, герцогиня Віндзорська у сукні з мавпами / © Getty Images

Такий дизайн був дуже нестандартним і вирізняв герцогиню серед інших. Річ увійшла в історію моди буквально як «Сукня мавпи». Приматів на вбранні вишили, а згідно з Maryland Center for History and Culture, вона була частиною колекції високої моди Givenchy весна-літо 1954 року. Химерний дизайн був натхненний шпалерами, які дизайнер побачив в Les Hotels de Soubise et de Rohan-Strasbourg у Франції.

Але чому Волліс погодилась на таку незвичайну сукню, ще й позувала у ній для портрету? На думку історикині моди Аманди Галлі, це зумовлено тим, що Волліс дуже подобалися мавпи, бо у її колекції було кілька різних предметів із зображенням цих тварин. Обирала герцогиня їх за версією Галлі тому, що народилася 1896 року, а за китайським гороскопом 1896 — це рік Мавпи.

Правдиві усі ці версії чи ні, але те, що дружина Едварда VIII любила подібний одяг — безумовний факт, бо також вона мала сукню із зображенням лобстера, яку колись називали непристойною.