Рецепти
116
1 хв

Як приготувати на сковороді піцу з лаваша з яйцями

Піца з лаваша готується на пательні буквально за 15 хвилин із того, що є в холодильнику, і практично не поступається за смаком класичній.

Катерина Труш
30 хвилин
192 ккал
Піца з лаваша на сковороді з яйцями

Піца з лаваша на сковороді з яйцями / © Credits

Цей швидкий, простий рецепт стане вашою улюбленою стравою нашвидкуруч і без зайвого клопоту.

Інгредієнти

лаваш тонкий, круглий
1 шт.
яйця курячі
2 шт.
шинка
70 г
сир твердий
50 г
помідори
1 шт.
болгарський перець
0,5 шт.
олія
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
зелень (петрушка, кріп)

  1. Болгарський перець очистьте від насіння, видаліть плодоніжку і наріжте півкільцями.

  2. Шинку наріжте тонкими скибочками, помідор тонкими кільцями.

  3. Яйця посоліть, поперчіть і збийте злегка вінчиком.

  4. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, вилийте яєчну суміш, зверху викладіть лаваш і притисніть його руками, коли яйця знизу підсмажаться, переверніть лаваш на інший бік.

  5. Викладіть на нього шинку, помідори, болгарський перець, посоліть, поперчіть і посипте твердим сиром.

  6. Накрийте сковорідку кришкою і готуйте, поки сир повністю не розплавиться.

  7. Перекладіть на блюдо і прикрасьте зеленню.

Поради:

  • Замість шинки можна використовувати варену або копчену ковбасу.

  • Лаваш можна замінити на тортилью.

116
