Як приготувати на сковороді піцу з лаваша з яйцями
Піца з лаваша готується на пательні буквально за 15 хвилин із того, що є в холодильнику, і практично не поступається за смаком класичній.
Цей швидкий, простий рецепт стане вашою улюбленою стравою нашвидкуруч і без зайвого клопоту.
Інгредієнти
- лаваш тонкий, круглий
- 1 шт.
- яйця курячі
- 2 шт.
- шинка
- 70 г
- сир твердий
- 50 г
- помідори
- 1 шт.
- болгарський перець
- 0,5 шт.
- олія
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- зелень (петрушка, кріп)
-
Болгарський перець очистьте від насіння, видаліть плодоніжку і наріжте півкільцями.
Шинку наріжте тонкими скибочками, помідор тонкими кільцями.
Яйця посоліть, поперчіть і збийте злегка вінчиком.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, вилийте яєчну суміш, зверху викладіть лаваш і притисніть його руками, коли яйця знизу підсмажаться, переверніть лаваш на інший бік.
Викладіть на нього шинку, помідори, болгарський перець, посоліть, поперчіть і посипте твердим сиром.
Накрийте сковорідку кришкою і готуйте, поки сир повністю не розплавиться.
Перекладіть на блюдо і прикрасьте зеленню.
Поради:
Замість шинки можна використовувати варену або копчену ковбасу.
Лаваш можна замінити на тортилью.