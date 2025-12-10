- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 22
- Час на прочитання
- 1 хв
Салат "Мімоза" в лаваші: рецепт традиційної страви в незвичайному подаванні
Хочете здивувати близьких незвичайною стравою — приготуйте салат «Мімоза» в лаваші. Це оригінальний варіант класичного салату, оформленого у вигляді рулета.
Смачна і ситна закуска, яка чудово підійде як для повсякденного, так і для святкового столу.
Інгредієнти
- лаваш
- 2 листи
- рибні консерви "Сайра"
- 230 г
- сир твердий
- 100 г
- морква
- 1 шт.
- яйця курячі
- 2 шт.
- майонез
- 3 ст. л.
- зелень (петрушка, кріп).
-
Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин, остудіть, очистьте і натріть на дрібну тертку.
Моркву відваріть 15-25 хвилин, остудіть, очистьте і натріть на середню тертку.
Зелень промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.
Сир натріть на дрібну тертку.
Рибні консерви без рідини розімніть виделкою.
На лист лаваша нанесіть половину майонезу, викладіть рибні консерви, не доходячи до краю, потім моркву і накрийте другим шаром лаваша.
Змастіть його майонезом, що залишився, викладіть яйця, посипте зеленню і твердим сиром.
Згорніть у рулет, загорніть у харчову плівку і відправте в холодильник на 1-2 години.
Поради:
Рибні консерви використовуйте будь-які, в олії або власному соку.