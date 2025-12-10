ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
1 хв

Салат "Мімоза" в лаваші: рецепт традиційної страви в незвичайному подаванні

Хочете здивувати близьких незвичайною стравою — приготуйте салат «Мімоза» в лаваші. Це оригінальний варіант класичного салату, оформленого у вигляді рулета.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
235 ккал
Салат Мімоза в лаваші

Салат Мімоза в лаваші / © Credits

Смачна і ситна закуска, яка чудово підійде як для повсякденного, так і для святкового столу.

Інгредієнти

лаваш
2 листи
рибні консерви "Сайра"
230 г
сир твердий
100 г
морква
1 шт.
яйця курячі
2 шт.
майонез
3 ст. л.
зелень (петрушка, кріп).

  1. Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин, остудіть, очистьте і натріть на дрібну тертку.

  2. Моркву відваріть 15-25 хвилин, остудіть, очистьте і натріть на середню тертку.

  3. Зелень промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.

  4. Сир натріть на дрібну тертку.

  5. Рибні консерви без рідини розімніть виделкою.

  6. На лист лаваша нанесіть половину майонезу, викладіть рибні консерви, не доходячи до краю, потім моркву і накрийте другим шаром лаваша.

  7. Змастіть його майонезом, що залишився, викладіть яйця, посипте зеленню і твердим сиром.

  8. Згорніть у рулет, загорніть у харчову плівку і відправте в холодильник на 1-2 години.

Поради:

  • Рибні консерви використовуйте будь-які, в олії або власному соку.

Дата публікації
Кількість переглядів
22
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie