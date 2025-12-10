У мереживній сукні з аплікаціями: Зої Салдана у романтичному образі презентувала фільм "Аватар" у Китаї

Зої Салдана / © Getty Images

Зої Салдана відвідала у Китаї прем’єру третьої частини легендарної франшизи Джеймса Кемерона «Аватар: Вогонь і попіл». Захід відбувся у Саньї, провінція Хайнань.

Перед фотокамерами акторка з’явилася у романтичному аутфіті з колекції бренду Erdem весна 2026 року. Вона була одягнена у кремову корсетну мереживну сукню міді з мереживними стрічками і без бретельок. Спереду вбрання було оздоблене контрастними чорними аплікаціями з лелітками у вигляді флористичних елементів і цифр.

Зої Салдана / © Getty Images

Сукня чудово підкреслила тонку талію зірки. Лук Салдана доповнила босоніжками на шпильках Saint Lauren та золотими прикрасами Cartier. Зої зробила зачіску з локонами, натуральний макіяж із чорними стрілками і нюдовий манікюр.

Про фільм:

У новому фільмі режисер Джеймс Кемерон знову переносить глядачів до Пандори — у нову захопливу пригоду разом з колишнім морпіхом, а нині ватажком народу На’ві Джейком Саллі (Сем Вортінґтон), воїтелькою На’ві Нейтирі (Зої Салдана) та родиною Саллі.

На широкі українські екрани фільм вийде 18 грудня.