ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв

У мереживній сукні з аплікаціями: Зої Салдана у романтичному образі презентувала фільм "Аватар" у Китаї

Американська акторка активно займається промотуром продовження легендарної науково-фантастичної кіносаги.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Зої Салдана

Зої Салдана / © Getty Images

Зої Салдана відвідала у Китаї прем’єру третьої частини легендарної франшизи Джеймса Кемерона «Аватар: Вогонь і попіл». Захід відбувся у Саньї, провінція Хайнань.

Перед фотокамерами акторка з’явилася у романтичному аутфіті з колекції бренду Erdem весна 2026 року. Вона була одягнена у кремову корсетну мереживну сукню міді з мереживними стрічками і без бретельок. Спереду вбрання було оздоблене контрастними чорними аплікаціями з лелітками у вигляді флористичних елементів і цифр.

Зої Салдана / © Getty Images

Зої Салдана / © Getty Images

Сукня чудово підкреслила тонку талію зірки. Лук Салдана доповнила босоніжками на шпильках Saint Lauren та золотими прикрасами Cartier. Зої зробила зачіску з локонами, натуральний макіяж із чорними стрілками і нюдовий манікюр.

Про фільм:

У новому фільмі режисер Джеймс Кемерон знову переносить глядачів до Пандори — у нову захопливу пригоду разом з колишнім морпіхом, а нині ватажком народу На’ві Джейком Саллі (Сем Вортінґтон), воїтелькою На’ві Нейтирі (Зої Салдана) та родиною Саллі.

На широкі українські екрани фільм вийде 18 грудня.

Дата публікації
Кількість переглядів
45
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie