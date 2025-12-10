Практичний вибір: стало відомо, яку ялинку ставлять вдома Кейт і Вільям Уельські

Принцеса Кейт / © Instagram принца і принцеси Уельских

Члени королівської родини завжди щедро прикрашають свої будинки, і на державному банкеті на честь президента Німеччини 3 грудня ми змогли побачити чудову ялинку, виставлену у Віндзорському замку. Принц і принцеса Уельська також поділилися фотографією, на якій вони стоять перед скромнішою ялинкою.

2019 року Кейт відвідала ферму Peterley Manor Farm та допомогла дітям обрати різдвяну ялинку. Після цього власник ферми Роджер Брілл розповів ЗМІ про те, яку ялинку Кейт та Вільям ставлять у себе вдома.

«Вона сказала, що тепер у них є ялиця Нордмана, у якої не опадають голки», — цитує його слова womanandhome.com.

«Ялиця Нордмана — один з найпопулярніших сортів ялинок, що продаються», — раніше розповідала журналу woman&home Емі Стаббс, менеджерка з проєктів і розвитку British Garden Centres. «У неї симетрична форма, рівномірно розташовані гілки, м’яке, блискуче, темно-зелене листя і гарна фіксація голок, що робить її ідеальним вибором для сімей з дітьми та домашніми тваринами».

Як ми знаємо, у принца та принцеси Уельських є чарівний чорний кокер-спаніель Орла, а нещодавно з’явилися ще й щенята, яких Орла привела. Отже, вибір такої ялинки очевидно дуже практичний.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як прикрасити різдвяну ялинку по-королівськи та ділилися цікавими ідеями.