Шоу-бізнес
344
1 хв

Замаскуватися не вдалося: папараці заскочили Вікторію Бекхем на вулицях Нью-Йорка

Дизайнерка та колишня учасниця британського гурту Spice Girls вирішила сховатися від фотографів під коміром пальта та окулярами.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Знаменитість хотіла менше привертати до себе уваги, тож вирішила злегка замаскуватися.

На дизайнерці було стильне пальто графітового кольору з великими накладними кишенями, поясом на талії і високим коміром-стійкою, яким прикривав половину її обличчя. А ще вона одягла масивні чорні сонцезахисні окуляри.

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Лук Вікторія доповнила чорними штанями-палацо і темно-синьою сумкою Hermès Birkin.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем прикрасила ялинку до Різдва і розсмішила реакцією чоловіка Девіда Бекхема на це.

344
