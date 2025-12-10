Замаскуватися не вдалося: папараці заскочили Вікторію Бекхем на вулицях Нью-Йорка

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Знаменитість хотіла менше привертати до себе уваги, тож вирішила злегка замаскуватися.

На дизайнерці було стильне пальто графітового кольору з великими накладними кишенями, поясом на талії і високим коміром-стійкою, яким прикривав половину її обличчя. А ще вона одягла масивні чорні сонцезахисні окуляри.

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Лук Вікторія доповнила чорними штанями-палацо і темно-синьою сумкою Hermès Birkin.

