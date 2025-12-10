- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 344
- Час на прочитання
- 1 хв
Замаскуватися не вдалося: папараці заскочили Вікторію Бекхем на вулицях Нью-Йорка
Дизайнерка та колишня учасниця британського гурту Spice Girls вирішила сховатися від фотографів під коміром пальта та окулярами.
Вікторія Бекхем потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Знаменитість хотіла менше привертати до себе уваги, тож вирішила злегка замаскуватися.
На дизайнерці було стильне пальто графітового кольору з великими накладними кишенями, поясом на талії і високим коміром-стійкою, яким прикривав половину її обличчя. А ще вона одягла масивні чорні сонцезахисні окуляри.
Лук Вікторія доповнила чорними штанями-палацо і темно-синьою сумкою Hermès Birkin.
Нагадаємо, Вікторія Бекхем прикрасила ялинку до Різдва і розсмішила реакцією чоловіка Девіда Бекхема на це.