Україну накриє “неслухняна” погода 10 грудня: синоптикиня розкрила деталі

Погода

Завтра, 10 грудня, погода в Україні демонструватиме значні контрасти та нестабільність. Вона буде коливатися від мокрого снігу на сході до майже весняного тепла на заході. Українців попереджають про «неслухняну» синоптичну ситуацію зі стрибками тиску та градусів, але в межах сезонних норм.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Мокрий сніг 10 грудня очікується у східних областях, а також на Сумщині та Дніпропетровщині.

«Дощі у середу пройдуть на півдні, у більшості центральних та західних областей, на Житомирщині та Київщині», — зазначила Наталка Діденко.

За її словами, температурний режим буде вкрай неоднорідним. Найвища температура передбачається у західній частині країни, де вдень повітря прогріється до комфортних +7…+12 градусів. Натомість, на сході, на Полтавщині, у Дніпрі з районами та на Запоріжжі буде найхолодніше: протягом дня тут очікується лише 0…+3 градуси.

«На решті території України +4+7 градусів. У Києві дощ розпочнеться вже сьогодні, ввечері опади стануть інтенсивнішими, а завтра вдень послабнуть — місцями невеликий дощ. Температура повітря у столиці 10-го грудня +5+7 градусів», — зазначила синоптикиня.

Додає, що після цієї нестабільної середи, у період з 13 по 15 грудня очікується невелике похолодання.

«Синоптична ситуація неслухняна, із стрибками тиску та градусів, але в законних сезонних межах», — підсумувала Наталка Діденко.

Нагадаємо, аномально теплий грудень в Україні — наслідок надходження теплих повітряних потоків з південних широт, а також глобальних процесів. Зокрема, вони пов’язані із потеплінням та зміною клімату впродовж останніх десятиліть.

Раніше повідомлялося, що керівниця відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометеорологічного інституту Віра Балабух вразила прогнозом на зиму.