Укрaїнa
442
2 хв

В Україні очікується різка зміна погоди 9 грудня: температурні "гойдалки" охоплять усю країну

Погода в Україні 9 грудня буде нестабільною, захід і центр накриють дощі, а на північному сході та сході очікується мокрий сніг.

Наталія Магдик
Наталія Магдик
Прогноз погоди

Прогноз погоди

Погода в Україні 9 грудня буде нестабільною: у західних і центральних областях очікуються дощі, тоді як на північному сході та сході можливий мокрий сніг; температура коливатиметься від +9°C на Заході до -1°C на Сході, повідомив Український гідрометцентр.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

Вона зазначила, що найбільш імовірний мокрий сніг у регіонах з нижчими температурними показниками — на Чернігівщині, Сумщині, у східних областях, а також на Полтавщині та місцями на Черкащині. Натомість у західних областях, а також у Житомирській, Київській та Вінницькій областях протягом доби переважатимуть дощові опади.

У південній частині України та в більшості центральних регіонів прогнозується хмарна погода без суттєвих опадів. За даними синоптиків, у західних, північних і центральних областях очікується поривчастий південно-західний вітер, а на півдні та сході — помірний.

Температурний розподіл по країні буде неоднорідним. На сході та північному сході температури коливатимуться від -1°C до +3°C. У північних областях прогнозується 0°C…+3°C. У центральних та південних регіонах очікується +3°C…+6°C, а на Південному березі Криму — до +10°C. Найтепліше буде на Заході — від +5°C до +9°C.

У Києві 9 грудня очікується переважно дощ, з посиленням опадів у вечірні години. Уночі температура опуститься до 0°C…-1°C, що може спричинити підмерзання калюж уранці. Максимальна денна температура в столиці становитиме близько +3°C.

За середньостроковим прогнозом, період з 10 по 13 грудня буде відносно теплим. Після 14 грудня очікується невелике, але поступове зниження температури повітря.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що раніше представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповідала, чи буде зимою потепління та на що очікувати.

