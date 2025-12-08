В Україні очікується різка зміна погоди 9 грудня: температурні "гойдалки" охоплять усю країну

Прогноз погоди / © Pixabay

Погода в Україні 9 грудня буде нестабільною: у західних і центральних областях очікуються дощі, тоді як на північному сході та сході можливий мокрий сніг; температура коливатиметься від +9°C на Заході до -1°C на Сході, повідомив Український гідрометцентр.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

Вона зазначила, що найбільш імовірний мокрий сніг у регіонах з нижчими температурними показниками — на Чернігівщині, Сумщині, у східних областях, а також на Полтавщині та місцями на Черкащині. Натомість у західних областях, а також у Житомирській, Київській та Вінницькій областях протягом доби переважатимуть дощові опади.

У південній частині України та в більшості центральних регіонів прогнозується хмарна погода без суттєвих опадів. За даними синоптиків, у західних, північних і центральних областях очікується поривчастий південно-західний вітер, а на півдні та сході — помірний.

Температурний розподіл по країні буде неоднорідним. На сході та північному сході температури коливатимуться від -1°C до +3°C. У північних областях прогнозується 0°C…+3°C. У центральних та південних регіонах очікується +3°C…+6°C, а на Південному березі Криму — до +10°C. Найтепліше буде на Заході — від +5°C до +9°C.

У Києві 9 грудня очікується переважно дощ, з посиленням опадів у вечірні години. Уночі температура опуститься до 0°C…-1°C, що може спричинити підмерзання калюж уранці. Максимальна денна температура в столиці становитиме близько +3°C.

За середньостроковим прогнозом, період з 10 по 13 грудня буде відносно теплим. Після 14 грудня очікується невелике, але поступове зниження температури повітря.

