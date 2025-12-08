В Украине ожидается резкая смена погоды 9 декабря: температурные "качели" охватят всю страну

Прогноз погоды / © Pixabay

Погода в Украине 9 декабря будет нестабильной: в западных и центральных областях ожидаются дожди, тогда как на северо-востоке и востоке возможен мокрый снег; температура будет колебаться от +9°C на Западе до -1°C на Востоке, сообщил Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Она отметила, что наиболее вероятен мокрый снег в регионах с более низкими температурными показателями — на Черниговщине, Сумщине, в восточных областях, а также на Полтавщине и местами в Черкасской области. Зато в западных областях, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях в течение суток будут преобладать дождевые осадки.

В южной части Украины и в большинстве центральных регионов прогнозируется облачная погода без существенных осадков. По данным синоптиков, в западных, северных и центральных областях ожидается порывистый юго-западный ветер, а на юге и востоке — умеренный.

Температурное распределение по стране будет неоднородным. На востоке и северо-востоке температуры будут колебаться от -1°C до +3°C. В северных областях прогнозируется 0°C…+3°C. В центральных и южных регионах ожидается +3°C…+6°C, а на Южном берегу Крыма — до +10°C. Теплее всего будет на Западе — от +5°C до +9°C.

В Киеве 9 декабря ожидается преимущественно дождь, с усилением осадков в вечерние часы. Ночью температура опустится до 0°C…-1°C, что может вызвать подмерзание луж утром. Максимальная дневная температура в столице составит около +3°C.

По среднесрочному прогнозу, период с 10 по 13 декабря будет относительно теплым. После 14 декабря ожидается небольшое, но постепенное снижение температуры воздуха.

