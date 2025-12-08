Известные украинские звезды прямо со сцены почтили память ADAM и растрогали пением в унисон его хита

ADAM, YAKTAK и KOLA

Реклама

На днях стало известно о смерти ADAM, настоящее имя которого Михаил Клименко.

Эта новость изрядно всколыхнула Сеть, в том числе и украинский шоу-бизнес. Ранее ряд артистов высказались о горе и поддержали семью Михаила в чрезвычайно сложный период потери. И чествование памяти состоялось не только в постах, но и на сцене.

Артисты YAKTAK и KOLA как раз выступали в печально известный день перед поклонниками. Певец давал концерт в Черкасской области, а KOLA поддерживала благотворительную инициативу в Киеве. Но оба часть своего сценического времени посвятили именно Михаилу. В частности, исполнили одну из его самых популярных песен «Повільно». В свою очередь публика насладились душевным вокалом, пронизанным болью, и подпевала в унисон в ответ.

Реклама

Дата публикации 12:08, 08.12.25 Количество просмотров 8 YAKTAK и KOLA спели песни ADAM после известия о его смерти в коме

Кроме того, со сцены YAKTAK признался, что хоть и не был знаком с ADAM, но имел желание когда-то пересечься. А вот KOLA, которая успела посотрудничать с музыкантом, с грустью выразила благодарность талантливому коллеге, ведь была «уверена, что он слышит».

Отметим, Михаила Клименко, которого все знали как ADAM, не стало 7 декабря. К сожалению, его сердце не выдержало длительного пребывания в коме вследствие туберкулезного менингита. Уже известно, где и когда можно попрощаться с артистом.