Жителі Віндзора тепер мають труднощі з купівлею ялинки: як це пов’язано з Кейт і Вільямом Уельськими
Для багатьох вибір ялинки — одна з найкращих святкових традицій року.
Але для сімей, які сподіваються купити їх у магазині неподалік нового маєтку принца та принцеси Уельських у Віндзорі, це може обернутися кошмаром перед Різдвом цього року.
Магазин ялинок, що відкрився днями, традиційно розташовується на ділянці поряд з новим будинком Кейт та Вільяма Уельських, куди вони переїхали з трьома дітьми на початку листопада.
Дерева вирощуються на території маєтку та щороку напередодні 25 грудня сотні відвідувачів приїздять, щоб купили собі ялинку. Однак під’їзні шляхи нині були обмежені, щоб запобігти можливості проїзду автомобілів прямо перед королівським будинком. Тепер автомобілістам доводиться об’їжджати новий кільцевий маршрут — об’їзд довжиною понад 1,5 кілометра, пише Daily Mail.
Раніше місцеві жителі були незадоволені новим сусідством з Кейт і Вільямом Уельськими, оскільки через те, що королівські особи перебралися в цей новий будинок, було закрито паркування та в’їзд через ворота у Віндзор-Грейт-Парк, куди багато людей любили приїжджати та вигулювати своїх собак.