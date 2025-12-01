Жителі Віндзора тепер мають труднощі з купівлею ялинки: як це пов’язано з Кейт і Вільямом Уельськими

Кейт та Вільям Уельські / © Getty Images

Але для сімей, які сподіваються купити їх у магазині неподалік нового маєтку принца та принцеси Уельських у Віндзорі, це може обернутися кошмаром перед Різдвом цього року.

Магазин ялинок, що відкрився днями, традиційно розташовується на ділянці поряд з новим будинком Кейт та Вільяма Уельських, куди вони переїхали з трьома дітьми на початку листопада.

Будинок Forest Lodge у Віндзорі, куди переїхали Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Дерева вирощуються на території маєтку та щороку напередодні 25 грудня сотні відвідувачів приїздять, щоб купили собі ялинку. Однак під’їзні шляхи нині були обмежені, щоб запобігти можливості проїзду автомобілів прямо перед королівським будинком. Тепер автомобілістам доводиться об’їжджати новий кільцевий маршрут — об’їзд довжиною понад 1,5 кілометра, пише Daily Mail.

Раніше місцеві жителі були незадоволені новим сусідством з Кейт і Вільямом Уельськими, оскільки через те, що королівські особи перебралися в цей новий будинок, було закрито паркування та в’їзд через ворота у Віндзор-Грейт-Парк, куди багато людей любили приїжджати та вигулювати своїх собак.