Суспільство
251
1 хв

Його можна купити навіть у супермаркеті: який вигляд має улюблений аксесуар принцеси Уельської для стильної зачіски

Принцеса Уельська любить носити банти, і це проявляється у її образах для публічних виходів.

Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Getty Images

Кетрін часто заколює волосся оксамитовим бантом, і цей ідеальний аксесуар здатний зробити будь-яку зачіску дорогою.

Коли до Британії з візитом приїжджав президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп принцеса Уельська одного дня зібрала волосся бантом від Jigsaw, завдяки чому її зачіска мала дорогий вигляд.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

На цьому заході принцеса Кейт носила стару версію цього банта Jigsaw, яку швидко розкупили в Інтернеті її шанувальники.

Принцеса Уельська Кейт, принц Вільям і Дональд Трамп / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт, принц Вільям і Дональд Трамп / © Getty Images

До речі, своїй дочці принцесі Шарлотті Кейт Міддлтон часто робить зачіски, які доповнює стильними бантами.

