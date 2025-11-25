- Дата публікації
Його можна купити навіть у супермаркеті: який вигляд має улюблений аксесуар принцеси Уельської для стильної зачіски
Принцеса Уельська любить носити банти, і це проявляється у її образах для публічних виходів.
Кетрін часто заколює волосся оксамитовим бантом, і цей ідеальний аксесуар здатний зробити будь-яку зачіску дорогою.
Коли до Британії з візитом приїжджав президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп принцеса Уельська одного дня зібрала волосся бантом від Jigsaw, завдяки чому її зачіска мала дорогий вигляд.
На цьому заході принцеса Кейт носила стару версію цього банта Jigsaw, яку швидко розкупили в Інтернеті її шанувальники.
До речі, своїй дочці принцесі Шарлотті Кейт Міддлтон часто робить зачіски, які доповнює стильними бантами.