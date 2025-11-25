Топ-5 хорових колективів України: що про них відомо, коли та де послухати

Топ-5 хорів України

Національна капела України «Думка»

Національна заслужена академічна капела України «Думка» («ДУМКА» — це абревіатура від «Державна українська мандрівна капела») — український хоровий колектив, заснований ще за часів УНР 1919 року, який заклав основи професійного хорового виконавства та акапельного співу в Україні. Колектив сформували на основі хору «Дніпросоюз», який очолив український хоровий диригент Нестор Городовенко.

У різні часи колектив очолювали такі відомі хормейстери: Михайло Вериківський, Олександр Сорока, Павло Муравський, Михайло Кречко та інші.

Художнім керівником і головним диригентом капели від 1984 року є Герой України, народний артист, професор, академік і лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка Євген Савчук.

1927 року учасницею капели була оперна співачка, майбутня кінозірка, володарка «Оскара» та виконавиця ролі Карли Доннер в американському музичному фільмі «Великий вальс» (1938 рік) Міліца Кор’юс.

Колектив виступав із всесвітньо відомими музикантами — Хосе Каррерасом, Еніо Морріконе, Кшиштофом Пендерецьким та іншими.

Капела «Думка» є номінантом за найкраще хорове виконання престижної музичної премії Grammy-2004.

Коли та де послухати

Уже 1 грудня капела «Думка» вирушить у великий концертний тур Нідерландами, який триватиме до 12 січня 2026 року. У програмі — твори західноєвропейських, американських та українських композиторів.

Колектив також візьме участь у першому в Україні джазовому концерті Нового 2026-го — «Різдво у стилі джаз», який відбудеться 3 січня в МЦКМ (колишній «Жовтневий палац»).

Національний хор імені Григорія Верьовки

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований 1943 року в Харкові. Організатором і першим керівником колективу був Григорій Верьовка, який його очолив разом зі своєю дружиною Елеонорою Скрипчинською. До першого складу хору увійшло 134 виконавців. Від 1944-го колектив базується у Києві. Назву «імені Верьовки» хор отримав на честь свого засновника 1965 року. 1997-го йому було присвоєно статус «національного». Від 2021 року художнім керівником колективу є Ігор Курилів.

Національний заслужений академічний український народний хор України ім. Григорія Верьовки

У цьому хорі свій творчий шлях розпочинали легенди української сцени: Ніна Матвієнко, Ольга Павловська, Алла Кудлай та інші.

2019 року про колектив зняли повнометражний документальний фільм «Хор Верьовки» (режисер В. Шпак, продюсер Ю. Чернявська).

Хор імені Верьовки викликав неймовірне захоплення своїм чудовим виступом на концерті «Національна легенда України». Він виконав сюїту «Подяка світу», у якій поєдналися українська класика «Реве та стогне» (слова Тараса Шевченка, музика Дмитра Крижанівського, обробка Анатолія Авдієвського) та світові хіти (пісні Scorpions, Imagine Dragons, Måneskin і Стінга).

Коли та де послухати

4 січня МЦКМ (колишній «Жовтневий палац») — Різдвяний концерт.

У грудні хоровий колектив виступить з великим ювілейним концертом у містах України, а в січні гастролюватиме зі святковою програмою «Від Миколая до Йордана».

Чоловіча хорова капела імені Левка Ревуцького

Це єдиний в Україні професійний академічний чоловічий хор, який належить до найкращих творчих колективів країни. Артистів хору називають «Золотими голосами України». Торік капела відсвяткувала своє 55-річчя. Очолює її від 2016 року Олександр Круковський.

Чоловіча хорова капела імені Левка Ревуцького

Хорова капела ім. Ревуцького взяла участь у семи масштабних концертах Артема Пивоварова в Палаці спорту 7, 8, 9, 12, 14, 15 та 16 листопада, які увійшли до Національного реєстру рекордів України. Капела додала пісням артиста особливої атмосфери. Учасники хору не лише співали, а й майстерно підтанцьовували в ритм хітів Пивоварова.

Колектив також взяв участь у великому концерті в палаці «Україна», присвяченому 80-річчю видатного поета Юрія Рибчинського.

Коли та де послухати

29 листопада, Київський будинок вчених НАН України — «ЛЕХАЙМО, або щоб не плакати, я сміюсь».

7 грудня, Київський будинок вчених НАН України — «Ретро з присмаком джазу».

24 грудня, Центральний Будинок офіцерів — «Великий новорічний концерт».

Хор «Гомін»

Львівський муніципальний хор «Гомін» заснував 1988 року заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри диригування та сольного співу Львівської музичної академії ім. Миколи Лисенка Олег Цигилик. Від 2023-го він увійшов до складу Львівського органного залу. В серпні 2023 року головним диригентом і художнім керівником хору став Вадим Яценко, який також є хормейстром Львівської національної опери. Цьогоріч у жовтні хор в оновленому складі під його керівництвом успішно представив Україну на Міжнародному хоровому фестивалі у Швеції.

Львівський муніципальний хор «Гомін»

«Гомін» став популярним після того, як у TikTok завірусилося відео з фрагментом акапельного й харизматичного виконання Вадимом Яценком із колективом пісні Степана Гіги «Цей сон» на їхньому концерті. Після цього квитки на їхні концерти почали розкуповуватися миттєво.

Хор «Гомін» виступив на презентації трейлера української сімейної комедії «Потяг до Різдва» на Центральному вокзалі в Києві.

Коли та де послухати

Зараз хор «Гомін» перебуває в європейському турі. Українська пісня в їхньому виконанні лунає у концертних залах Польщі, Німеччини, Франції, Нідерландів, Бельгії, Чехії, Австрії, Великої Британії та Угорщини.

Послухати колектив у Києві можна буде 8 грудня у Національній філармонії України. А вже новому 2026 року «Гомін» вирушає у всеукраїнський тур із ретро-програмою українських пісень.

Фольклорний ансамбль «Кралиця»

Фольклорний ансамбль КНУКіМ ФММ «Кралиця» заснований 1991 року на кафедрі фольклористики Київського національного університету культури й мистецтв. Його художнім керівником є професор Іван Сінельников.

Фольклорний ансамбль КНУКіМ ФММ «Кралиця»

Склад ансамблю щороку оновлюється. З відомих артистів у ньому колись співали учасниці гурту DakhaBrakha, соліст гурту Kalush Orchestra Тимофій Музичук і Катерина Павленко, яка цьогоріч оголосила про тимчасове припинення роботи в гурті Go_A для запуску сольної кар’єри під псевдонімом Monokate.

Нещодавно колектив «Кралиця» взяв участь у виступі Альони Омаргалієвої. Учасники ансамблю виконали перші рядки її нової пісні «Я не п’яна, я просто закохана», яка тоді ще не була представлена на офіційних майданчиках, але вже встигла стати хітом у соцмережах.

Це не єдина колаборація «Кралиці» з сучасними виконавцями. Вчора гурт «100лиця» опублікував у TikTok відеотизер їхньої майбутньої пісні «Гандзя». Відео розпочинається зі співу учасниць ансамблю, який одразу ж захоплює. Ролик уже активно набирає популярності в Мережі.