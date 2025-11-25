Топ-5 кольорових трендів, які змінять ваш інтер’єр 2026 року

Топ-5 кольорових трендів, які змінять ваш інтер’єр у 2026 році / © Credits

Видання Martha Stewart розповіло, що ми повертаємося до кольорів, які створюють атмосферу, а саме, теплих, природних і глибоких. Цього разу колір формує настрій, а не просто створює фоновий тон.

Пилові відтінки

Після епохи стерильного білого та холодного сірого повертаються м’які, злегка припорошені тони — сонячно вицвілі рожеві, приглушені оливкові, «вимиті» сині.

Це кольори, які мають такий вигляд, ніби прожили життя, вони м’які, природні та глибокі, особливо красиві у кімнатах, де світло змінюється протягом дня. Чорні деталі на тлі таких кольрів можуть стати тим самим «якорем», який врівноважує романтичність палітри. Це про теплоту, про сімейність, про дім, який дихає.

«Кокон» із кольору

Тон у тон залишається головним трендом 2026 року. Ідея проста, але ефект «вау»: стіни, плінтуси, стеля — все фарбують в один колір. Це переосмислює сучасний інтер’єр. Кімната стає цілісною, глибокою, такою, що огортає.

Насичений темно-синій колір, наприклад, у поєднанні з текстурою трав’яних шпалер і монохром може заграти об’ємністю. Це про сміливість та гармонію. Якщо хочеться драматизму, але без хаосу — це саме те, що треба.

Яскраві ніші

Якщо ви не готові фарбувати кімнату в один тон, є делікатніший шлях — колір у нішах і маленьких зонах. Все більше людей обирають:

іржаво-червоні для кавових куточків,

насичені сині для барних зон,

глибокі зелені для обідніх ніш або книжкових полиць.

Це ніби кольорові «пунктуаційні знаки» інтер’єру, маленькі, але дуже виразні.

Теплі білі

Стерильність йде у минуле. У 2026-му ми переходимо до теплих білих, наприклад, лляних, піщаних, вапняних. Вони створюють відчуття м’якого світла, легкого дихання простору, природного затишку.

У будинках відходять від яскравих білих і натхненням стають мексиканські відтінки теплої землі та сонця. Ці тони не блищать, вони живуть.

Лаймвош

Лаймвош або мінеральна фарба з ефектом переливів, продовжує захоплювати інтер’єри. Це той вид покриття, який має вигляд мов рух світла по стіні — м’яко, повільно, майже медитативно.

Можна використати лаймвош, щоб створити у спальні атмосферу

ранкової легкості та вечірньої задумливості. У 2026-му цей колір виходить за межі нейтралів: пилові рожеві, м’які сливові, приглушені гірчичні — усе це буде у тренді.

Нові тренди не про декоративність — вони про відчуття. Про дім, який не просто має красивий вигляд, а й проживається тілом, про інтер’єри, які розповідають історії. Колір у 2026 році — це інструмент емоцій та здається, ми нарешті готові жити у кольоровому світі.