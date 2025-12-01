ЗМІ дізналися, що стало головним питанням "напружених" переговорів США та України

Переговори у Маямі / © Фото з соціальних мереж

П'ятигодинні переговори між делегаціями США та України, що відбулися в неділю, були "складними та напруженими", але продуктивними, головною темою яких стало визначення фактичного кордону з Росією в рамках потенційної мирної угоди.

За даними українських чиновників, які спілкувалися з Axios, США виступають за те, щоб Україна пішла на хворобливі та політично вибухонебезпечні територіальні поступки, аби схилити Кремль до миру.

Ситуація на переговорах була настільки гострою, що після години дискусій у розширеному складі кількість учасників скоротилася до трьох офіційних осіб з кожного боку.

Як повідомили джерела, після цього практично єдиним питанням, що обговорювалося, залишалася лінія територіального контролю.

Вимога Путіна та подальші кроки

Тиск США на українську сторону щодо поступки територіями відбувається на тлі ультимативної позиції Росії. Очікується, що президент РФ Володимир Путін, який має зустрітися із посланцем Трампа Віткоффом у вівторок, наполягає, що Росія не зупиниться, доки не візьме під контроль увесь регіон Донбас.

Після завершення переговорів з американською командою Рустем Умєров провів ще одну зустріч із Віткоффом віч-на-віч. Потім Умєров зв’язався з президентом України Володимиром Зеленським, щоб поінформувати його про деталі ходу переговорів.