Росіяни майже удвічі зменшили застосування дронів: у ЗСУ пояснили несподівану причину

Туман став союзником українських військових / © unsplash.com

Через густий туман росіяни майже вдвічі зменшили застосування дронів.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в етері «Ми Україна».

Погані погодні умови, за словами Волошина, знизили активність дронів-камікадзе, дронів на скид і розвідувальних апаратів майже удвічі. Попри це, кількість спроб інфільтрації не зменшилася — українські пошукові групи залишаються активними.

«Водночас ворог не зменшує своєї штурмової активності. Проводить штурмові дії малими групами, а інколи підтягує танк, бронемашини та навіть мотоциклістів».

Нагадаємо, початок календарної зими пройде під знаком потужного східного антициклону, який приніс аномальне тепло, але разом із ним — густі тумани.