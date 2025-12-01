- Дата публікації
Росіяни майже удвічі зменшили застосування дронів: у ЗСУ пояснили несподівану причину
Погані погодні умови, за словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, знизили активність дронів-камікадзе, дронів на скид і розвідувальних апаратів майже удвічі.
Через густий туман росіяни майже вдвічі зменшили застосування дронів.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в етері «Ми Україна».
Погані погодні умови, за словами Волошина, знизили активність дронів-камікадзе, дронів на скид і розвідувальних апаратів майже удвічі. Попри це, кількість спроб інфільтрації не зменшилася — українські пошукові групи залишаються активними.
«Водночас ворог не зменшує своєї штурмової активності. Проводить штурмові дії малими групами, а інколи підтягує танк, бронемашини та навіть мотоциклістів».
Нагадаємо, початок календарної зими пройде під знаком потужного східного антициклону, який приніс аномальне тепло, але разом із ним — густі тумани.