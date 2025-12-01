ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
1 хв

Росіяни майже удвічі зменшили застосування дронів: у ЗСУ пояснили несподівану причину

Погані погодні умови, за словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, знизили активність дронів-камікадзе, дронів на скид і розвідувальних апаратів майже удвічі.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Туман став союзником українських військових

Туман став союзником українських військових / © unsplash.com

Через густий туман росіяни майже вдвічі зменшили застосування дронів.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в етері «Ми Україна».

Погані погодні умови, за словами Волошина, знизили активність дронів-камікадзе, дронів на скид і розвідувальних апаратів майже удвічі. Попри це, кількість спроб інфільтрації не зменшилася — українські пошукові групи залишаються активними.

«Водночас ворог не зменшує своєї штурмової активності. Проводить штурмові дії малими групами, а інколи підтягує танк, бронемашини та навіть мотоциклістів».

Нагадаємо, початок календарної зими пройде під знаком потужного східного антициклону, який приніс аномальне тепло, але разом із ним — густі тумани.

Дата публікації
Кількість переглядів
139
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie