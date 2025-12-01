Якщо починає проростати картопля в погребі чи підвалі: що робити, щоб добре лежала до весни

Що робити, щоб картопля не проростала в погребі / © Фото з відкритих джерел

Теплі зими та нестабільна вологість у погребі часто призводять до того, що картопля починає проростати вже в середині зими. Якщо не втрутитися вчасно, бульби швидко втрачають смак, стають в’ялими й водянистими. На щастя, існують кілька простих і перевірених методів, які дозволяють уповільнити проростання й зберегти картоплю до самої весни — без хімії та зайвих клопотів.

Як зупинити проростання картоплі в погребі: найефективніші способи