Якщо починає проростати картопля в погребі чи підвалі: що робити, щоб добре лежала до весни

Як зупинити проростання картоплі в погребі та зберегти врожай до наступного сезону: найдієвіші методи, перевірені часом.

Що робити, щоб картопля не проростала в погребі

Що робити, щоб картопля не проростала в погребі / © Фото з відкритих джерел

Теплі зими та нестабільна вологість у погребі часто призводять до того, що картопля починає проростати вже в середині зими. Якщо не втрутитися вчасно, бульби швидко втрачають смак, стають в’ялими й водянистими. На щастя, існують кілька простих і перевірених методів, які дозволяють уповільнити проростання й зберегти картоплю до самої весни — без хімії та зайвих клопотів.

Як зупинити проростання картоплі в погребі: найефективніші способи

  1. Покладіть у ящик кілька яблук. Звучить дивно, але стиглі яблука виділяють етилен — природний газ, що пригальмовує утворення паростків. Достатньо 2-3 яблука на ящик, щоб картопля довше залишалася твердою і не проростала.

  2. Використайте крейду — дешевий, але дуже ефективний засіб. Звичайна крейда поглинає надлишкову вологу, яка провокує пробудження бульб. Посипте картоплю тонким шаром крейдяного порошку або покладіть всередину ящика кілька шматочків крейди.

  3. Додайте до картоплі кілька головок часнику. Часник має природні антисептичні властивості, зменшує появу цвілі та частково пригальмовує проростання. Кладіть нечищені зубчики між бульбами — цього достатньо.

  4. Оптимізуйте температуру у погребі. Найкращий режим зберігання картоплі: +2…+4°C, помірна вентиляція, відсутність світла. Якщо температура піднімається вище +6°C, картопля почне проростати.

  5. Пересипайте бульби сухим цибулевим лушпинням. Лушпиння поглинає вологу й має природні фітонциди, що захищають від грибків. Крім того, воно створює повітряний прошарок між бульбами.

  6. Переберіть пророслі бульби — їх потрібно ізолювати. Навіть кілька картоплин із паростками можуть заразити весь ящик. Перекладіть їх окремо, а місце, де вони лежали, просушіть та посипте крейдою.

