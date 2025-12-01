ТСН в социальных сетях

Если начинает прорастать картофель в погребе или подвале: что делать, чтобы хорошо лежал до весны

Как остановить прорастание картофеля в погребе и сохранить урожай до следующего сезона: действенные методы, проверенные временем.

Что делать, чтобы картофель не прорастал в погребе

Что делать, чтобы картофель не прорастал в погребе / © Фото из открытых источников

Теплые зимы и нестабильная влажность в погребе часто приводят к тому, что картофель начинает прорастать уже в середине зимы. Если не вмешаться вовремя, клубни быстро теряют вкус, становятся вялыми и водянистыми. К счастью, существует несколько простых и проверенных методов, позволяющих замедлить прорастание и сохранить картофель до самой весны — без химии и лишних хлопот.

Как остановить прорастание картофеля в погребе: самые эффективные способы

  1. Положите несколько яблок в ящик. Звучит странно, но спелые яблоки выделяют этилен — природный газ, притормаживающий образование ростков. Достаточно 2-3 яблока на ящик, чтобы картофель дольше оставался жестким и не прорастал.

  2. Используйте мел — дешевое, но очень эффективное средство. Обычный мел поглощает избыточную влагу, провоцирующую пробуждение клубней. Посыпьте картофель тонким слоем мелового порошка или положите во внутрь ящика несколько кусочков мела.

  3. Добавьте в картофель несколько головок чеснока. Чеснок обладает естественными антисептическими свойствами, уменьшает появление плесени и частично подтормаживает прорастание. Кладите нечищенные зубчики между клубнями — этого достаточно.

  4. Оптимизируйте температуру в погребе. Лучший режим хранения картофеля: +2…+4°C, умеренная вентиляция, отсутствие света. Если температура поднимается выше +6°C, картофель начнет прорастать.

  5. Пересыпайте клубни сухой луковой шелухой. Шелуха поглощает влагу и имеет естественные фитонциды, защищающие от грибков. Кроме того, она создает воздушную прослойку между клубнями.

  6. Переберите проросшие клубни — их нужно изолировать. Даже несколько картофелин с ростками могут заразить весь ящик. Переложите их отдельно, а место, где они лежали, просушите и посыпьте мелом.

