Разное
20
Зачем кошка хватает своего хозяина лапками, не выпуская когтей: что она хочет сказать

Какие чувства и потребности передает животное, и как правильно реагировать на этот жест.

Почему кошка хватает вас лапами

Почему кошка хватает вас лапами / © Credits

Многие владельцы кошек замечают одинаковое, но загадочное поведенческое явление: кошка обнимает руку или ногу лапками, мягко притягивает к себе, но не выпускает когтей. Непонятный жест действительно имеет несколько важных значений, которые помогут лучше понять своего пушистика и усилить с ним эмоциональную связь.

Почему кошка хватает хозяина лапками, не выпуская когтей: главные причины

  1. Она демонстрирует свою привязанность. Когда кошка обнимает вас лапками, не царапая, это один из самых теплых кошачьих жестов. Так животное показывает, что доверяет вам и чувствует себя в безопасности. Это своеобразные «кошачьи объятия».

  2. Попытки привлечь ваше внимание. Иногда кошка притягивает лапками руку или одежду, когда хочет игры или просто вашего взгляда. Это ее мягкий способ сказать: «Эй, я здесь, не игнорируй меня!»

  3. Оставление собственного запаха. На подушечках лап животного есть пахучие железы. Мягко касаясь вас, кошка обозначает свой «домашний объект» и усиливает чувство покоя. Это жест территориальной любви, а не собственности.

  4. Инстинктивный жест с детства. Котята сминают лапками живот мамы-кошки, чтобы получить молоко. Во взрослом возрасте это движение остается знаком эмоциональной близости и комфорта. Если кошка прижимает вас лапками — вы для нее тот, с кем тепло и хорошо.

  5. Просьба не прекращать действие, которое ей нравится. Если во время поглаживания кошка вдруг обхватывает руку лапками — это способ сказать: «Продолжай, мне это нравится!»

Как правильно реагировать на объятия кошки

  • Позвольте кошке проявлять нежность, если вам это удобно.

  • Не тяните руку резко — это может напугать животное.

  • Если поведение навязчиво, плавно переключите кота на игрушку.

