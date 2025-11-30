Какой праздник 1 декабря 2025 года / © ТСН

Реклама

1 декабря 2025 года — понедельник. 1376-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 1 декабря, верующие празднуют день памяти святого пророка Наума. Наум предрек примерно в VII веке до нашей эры. Его пророческое служение было направлено главным образом против города Ниневии — столицы Ассирийской империи, известной своей жестокостью и насилием. Именно по его пророчествам Ниневия была наказана и разрушена.

Хотя его пророчества были суровыми, они приносили надежду и ободрение тем, кто страдал от угнетателей. Книга Наума подчеркивает, что Бог не оставляет безнаказанными тех, кто творит зло. Наум использует яркие образы природы и стихий — бури, воды, потопы — чтобы подчеркнуть могущество Бога и неизбежность наказания.

Реклама

Что нельзя делать 1 декабря

Не рекомендуется купаться в водоемах — вода «сильная» и купание может быть опасным.

Нельзя стирать белье — можете навлечь болезнь или неудачу.

Запрещается тяжело работать — день считается «святым», и чрезмерный труд может доставить усталость или неприятности.

Народные приметы и традиции на 1 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

морозный, ясный день — до холодной и снежной зимы;

южный ветер — ждите оттепели в ближайшее время;

снег выпал 1 декабря — до щедрой на снег зимы;

коты и собаки ищут тепло — будет сильное похолодание.

1 декабря кошки и собаки ищут тепло — будет сильное похолодание / © pexels.com

В народе 1 декабря носило название Наумов день. Этот день воспринимался как предвестник суровой зимы: на него обращали внимание, какая погода стоит, и за ней делали прогнозы на зимние месяцы. Народные обычаи связывали его с морозом, снегом и оговорками от тяжелой работы, а также с молитвой за здоровье и благополучие в доме.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 декабря

Какие завтра именины: Антон, Дмитрий.

Талисманом человека, рожденного 1 декабря является бирюза. Веками люди были убеждены, что этот камень помогает справиться с бессонницей. Кроме того, бирюза считается естественным средством для облегчения головных болей.

Реклама

В этот день родились:

1909 год — Анатолий Кос-Анатольский, украинский композитор;

1918 год — Платон Майборода, украинский композитор, автор песен и музыки к кинофильмам;

1930 год — Роман Федоров, украинский писатель, лауреат Шевченковской премии.

Памятные даты 1 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 декабря:

1408 год — Татарский хан Эдигей осадил Москву;

1783 год — В Париже французский физик Жак Александр Сезар Шарль совершил первый в мире полет человека на водородном воздушном шаре;

1822 год — В Вене состоялся музыкальный дебют 11-летнего Ференца Листа;

1835 год — Вышла первая книга сказок выдающегося датского писателя Ганса Кристиана Андерсена;

1863 год — На пятом заседании английских футбольных команд принято решение запретить игрокам бегать с мячом в руках;

1887 год — В повести Артура Конан-Дойля «Этюд в багровых тонах» появился легендарный детектив Шерлок Холмс;

1891 год — Американец Джеймс Нейсмит изобрел баскетбол;

1903 год — Вышел первый вестерн в кино — «The Great Train Robbery»;

1913 год — На заводах компании Ford в США ввели конвейерную сборку автомобилей, которая позволяла выпускать автомобиль каждые 2 часа 38 минут;

1913 год — В Буэнос-Айресе открыли метро;

1918 год — Провозглашено создание Королевства сербов, хорватов и словенцев;

1918 год — Завершился процесс объединения Румынии: Трансильвания присоединилась к Румынскому королевству;

1921 год — Состоялся первый полет дирижабля на гелии;

1924 год — В Эстонии началось Первогрудневое восстание;

1929 год — Эдвин С. Лоу создал игру в бинго;

1955 год — В Монтгомере (США) Роза Паркс отказалась уступить место белому пассажиру в автобусе, что стало началом движения против расовой сегрегации;

1958 год — Французскую колонию Убанги-Шари провозгласили Центральноафриканской Республикой;

1959 год — Двенадцать государств подписали в Вашингтоне договор о мирном научном использовании Антарктиды;

1981 год — На Чернобыльской АЭС запустили третий энергоблок мощностью 1 млн кВт;

1989 год — В Ватикане Папа Иоанн Павел II встретился с Михаилом Горбачевым, что стало шагом к официальной легализации УГКЦ и других католических церковных структур;

1990 год — В Киеве состоялся учредительный съезд Партии демократического возрождения Украины;

1990 год — Британские и французские строители встретились под дном Ла-Манша, завершив прокладку первого тоннеля через пролив;

1991 год — На Всеукраинском референдуме более 90% граждан проголосовали за независимость Украины;

1991 год — В Киеве открыто Генеральное консульство Австрийской Республики;

1994 год — Андрей Шевченко забил свой первый гол за киевское «Динамо» в матче против днепропетровского «Днепра»;

2009 год — Во Львове запущен городской рельсовый автобус;

2012 год — Опубликована Украинская хартия свободного человека;

2013 год — В Киеве прошла массовая демонстрация в ответ на попытку силового разгона Евромайдана.

Какой завтра праздник в Украине и мире

1 декабря в Украине празднуют День работников прокуратуры / © unsplash.com

1 декабря в Украине празднуют День работников прокуратуры. Профессиональный праздник сотрудников органов прокуратуры был установлен с целью чествования тех, кто стоит на защите закона, прав и свобод граждан, а также обеспечивает законность и правопорядок в стране. В правительственных и региональных органах прокуратуры проводится торжественное собрание, награждение лучших работников государственными наградами и почетными грамотами.

Также 1 декабря Международный день невролога. Профессиональный праздник врачей-неврологов, призванный почтить медицинских специалистов, занимающихся диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний нервной системы. Их работа критически важна, ведь нервная система контролирует все процессы в организме: движение, мышление, чувство, координацию.

Реклама

А еще 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом. Международная дата, посвященная повышению осведомленности о ВИЧ/СПИДе, поддержке людей, живущих с ВИЧ, и противодействию стигме и дискриминации. День был начат в 1988 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Цель — объединить мировое сообщество в борьбе с эпидемией ВИЧ, привлечь внимание к проблемам профилактики, диагностики и лечения.

1 декабря празднуют Киберпонедельник. Международный день интернет-распродаж, который ежегодно выпадает на понедельник после Дня благодарения в США. Праздник призван стимулировать онлайн-продажи и привлечь покупателей в интернет-магазины.

Также 1 декабря Национальный день поддержки женщин. Идея праздника — подчеркнуть важность поддержки между женщинами: показать, что они не соперницы, а союзницы, подруги, партнеры. Это своеобразное напоминание: поддержка женщин женщинами создает крепкие сообщества, помогает преодолевать барьеры и вдохновляет большие изменения.