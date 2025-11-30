Во Франции напали на соратника Марин Ле Пен: подробности "яичного покушения" на Барделлу

Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла / © Associated Press

Лидер французской партии «Национальное объединение» (RN) Жордан Барделла , известный своей жесткой антимигрантской риторикой и политическим союзом с Марин Ле Пен, попал в неприятную, но курьезную ситуацию. Во время презентации своей новой книги он стал мишенью для атаки возмущенного пенсионера.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Атака в очереди за автографом

Инцидент произошел в субботу, 29 ноября, в городе Муассаке. Барделла проводил автограф-сессию для своей книги «Чего хотят французы». Около 15:30 к столу политика подошел 74-летний мужчина.

Он стоял в очереди вместе с другими посетителями, поэтому охрана не заподозрила опасность. Воспользовавшись близким расстоянием, пенсионер достал яйцо и с силой разбил его в голову лидера «Национального объединения».

Нападавшего немедленно задержали и доставили в отделение жандармерии. Ему инкриминируют «насилие в отношении лица, наделенного публичной властью». Сам Барделла серьезно не пострадал и даже не принимал больничный, однако партия уже подала официальную жалобу.

Вечером политик заверил своих сторонников в соцсети X, что с ним «все хорошо», поблагодарив других читателей за теплый прием.

Неудачная неделя для Барделлы

Интересно, что это уже второй подобный случай с политиком в последние дни. Буквально в начале этой недели Барделла посетил сельскохозяйственную ярмарку в городе Везуль, где ее осыпали мукой. Тогда нападающим оказался 17-летний подросток.

В партии «Национальное объединение» связывают эти инциденты с протестами, сопровождающими турне их лидера. Соратники Барделлы уже осудили нападение, призвав весь политический класс Франции отреагировать на проявления насилия.

«Эта вторая агрессия менее чем через неделю требует единодушного осуждения насилия со стороны всего политического класса», — заявил депутат от RN Томас Менаж.

Напомним, в прошлом месяце кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа атаковала группа из около 500 человек, когда он направлялся в провинцию Каньяр. Полиция сообщила, что нападавшие использовали огнестрельное оружие ты дубинки.