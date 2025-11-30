Во Франции уже не скрывают, что может быть война в Европе: к чему готовятся

Жан-Ноэль Барро / © Associated Press

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал тревожные прогнозы европейских военных чиновников относительно возможного масштабного конфликта с Россией, призвав европейцев к реализму и наращиванию военной мощи для сдерживания агрессора.

Об этом пишет La Tribune Dimanche.

Отвечая на вопрос, есть ли основания полагать, что Россия готовится напасть на страну НАТО, Барро констатировал, что война уже вернулась на европейский континент, и главная цель сейчас восстановить длительный мир.

«Чтобы этого достичь, мы должны учитывать происходящие в мире изменения и масштабное перевооружение России. Наша способность устранить угрозу зависит от нашей внутренней, военной и нравственной силы. Будем реалистами и будем осознавать, что теперь мир имеет свою цену», — сказал он.

Министр также считает, что российский диктатор имеет причины серьезно относиться к мирному документу, который Украина и союзники доработали на переговорах в Женеве. По словам Барро, успехов РФ на фронте нет, несмотря на пропагандистские заявления россиян.

«Миллиметровое продвижение российской армии на востоке Украины происходит ценой колоссальных человеческих потерь: ежедневно на фронте гибнет более 1000 российских солдат», — добавил французский министр.

Ранее аналитики сообщали, что Россия уже ведет гибридную войну против стран ЕС, используя ассиметричные методы. Прямое вторжение может начаться без объявления.