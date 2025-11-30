У Франції вже не приховують, що може бути війна в Європі: до чого готуються

Жан-Ноель Барро / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прокоментував тривожні прогнози європейських військових посадовців щодо можливого масштабного конфлікту з Росією, закликавши європейців до реалізму та нарощування військової потужності задля стримування агресора.

Про це пише La Tribune Dimanche.

Відповідаючи на запитання, чи є підстави вважати, що Росія готується напасти на країну НАТО, Барро констатував, що війна вже повернулася на європейський континент, і головна мета зараз — відновити тривалий мир.

Реклама

«Щоб цього досягти, ми маємо враховувати зміни, що відбуваються у світі, та масштабне переозброєння Росії. Наша здатність усунути загрозу залежить від нашої внутрішньої, військової та моральної сили. Будьмо реалістами і будемо усвідомлювати, що відтепер мир має свою ціну», — сказав він.

Міністр також вважає, що у російського диктатора є причини серйозно ставитися до мирного документа, який Україна та союзники доопрацювали на перемовинах у Женеві. За словами Барро, успіхів РФ на фронті не має, попри пропагандистські заяви росіян.

«Міліметровий поступ російської армії на сході України відбувається ціною колосальних людських втрат: щодня на фронті гине понад 1000 російських солдатів», — додав французький міністр.

Раніше аналітики повідомляли, що Росія вже веде гібридну війну проти країн ЄС, використовуючи асиметричні методи. Пряме вторгнення може розпочатися без оголошення.