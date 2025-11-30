ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
485
Час на прочитання
1 хв

У Франції вже не приховують, що може бути війна в Європі: до чого готуються

Барро наголосив, що європейські країни змушені подвоїти свої військові ресурси на тлі російських погроз.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Жан-Ноель Барро

Жан-Ноель Барро / © Associated Press

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прокоментував тривожні прогнози європейських військових посадовців щодо можливого масштабного конфлікту з Росією, закликавши європейців до реалізму та нарощування військової потужності задля стримування агресора.

Про це пише La Tribune Dimanche.

Відповідаючи на запитання, чи є підстави вважати, що Росія готується напасти на країну НАТО, Барро констатував, що війна вже повернулася на європейський континент, і головна мета зараз — відновити тривалий мир.

«Щоб цього досягти, ми маємо враховувати зміни, що відбуваються у світі, та масштабне переозброєння Росії. Наша здатність усунути загрозу залежить від нашої внутрішньої, військової та моральної сили. Будьмо реалістами і будемо усвідомлювати, що відтепер мир має свою ціну», — сказав він.

Міністр також вважає, що у російського диктатора є причини серйозно ставитися до мирного документа, який Україна та союзники доопрацювали на перемовинах у Женеві. За словами Барро, успіхів РФ на фронті не має, попри пропагандистські заяви росіян.

«Міліметровий поступ російської армії на сході України відбувається ціною колосальних людських втрат: щодня на фронті гине понад 1000 російських солдатів», — додав французький міністр.

Раніше аналітики повідомляли, що Росія вже веде гібридну війну проти країн ЄС, використовуючи асиметричні методи. Пряме вторгнення може розпочатися без оголошення.

Дата публікації
Кількість переглядів
485
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie