У Франції напали на соратника Марін Ле Пен: подробиці “яєчного замаху” на Барделлу

Лідер французької партії «Національне об’єднання» Жордан Барделла / © Associated Press

Лідер французької партії «Національне об’єднання» (RN) Жордан Барделла, відомий своєю жорсткою антимігрантською риторикою та політичним союзом із Марін Ле Пен, потрапив у неприємну, але курйозну ситуацію. Під час презентації своєї нової книги він став мішенню для атаки обуреного пенсіонера.

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Атака в черзі за автографом

Інцидент стався у суботу, 29 листопада, у місті Муассак. Барделла проводив автограф-сесію для своєї книги «Чого хочуть французи». Близько 15:30 до столу політика підійшов 74-річний чоловік.

Він стояв у черзі разом з іншими відвідувачами, тому охорона не запідозрила небезпеки. Скориставшись близькою відстанню, пенсіонер дістав яйце і з силою розбив його об голову лідера «Національного об’єднання».

Нападника негайно затримали та доправили до відділку жандармерії. Йому інкримінують «насильство щодо особи, наділеної публічною владою». Сам Барделла серйозно не постраждав і навіть не брав лікарняний, проте партія вже подала офіційну скаргу.

Увечері політик запевнив своїх прихильників у соцмережі X, що з ним «усе гаразд», подякувавши іншим читачам за теплий прийом.

Невдалий тиждень для Барделли

Цікаво, що це вже другий подібний випадок із політиком за останні дні. Буквально на початку цього тижня Барделла відвідав сільськогосподарський ярмарок у місті Везуль, де його обсипали борошном. Тоді нападником виявився 17-річний підліток.

У партії «Національне об’єднання» пов’язують ці інциденти з протестами, які супроводжують турне їхнього лідера. Соратники Барделли вже засудили напад, закликавши весь політичний клас Франції відреагувати на прояви насильства.

«Ця друга агресія менш ніж за тиждень вимагає одностайного засудження насильства з боку всього політичного класу», — заявив депутат від RN Томас Менаж.

