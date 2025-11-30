Чи побачать в Україні британських миротворців: Грант Шеппс вказав на важливі нюанси

Колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс / © Associated Press

Поки світові лідери обговорюють деталі потенційного мирного договору між Україною та Росією, у Лондоні лунають «тверезі голоси» щодо ціни таких домовленостей. Велика Британія опинилася перед складним вибором: чи готова вона стати гарантом сумнівного миру і відправити своїх солдатів у зону, яка може спалахнути будь-якої миті?

Про це пише ексміністр оборони Великої Британії Грант Шеппс у своїй колонці для The Times.

«Огидний» план капітуляції

Шеппс не добирає слів, коментуючи так званий «мирний план» президента США Дональда Трампа. На його думку, це не дипломатія, а капітуляція, замаскована під угоду. Ексміністр називає пропозиції змусити Україну відмовитися від територій, обмежити армію та забути про НАТО «огидними».

«Потрібна особлива креативність, щоб подивитися на незаконне вторгнення Путіна і дійти висновку, що справжня проблема в тому, що Київ недостатньо капітулював», — іронізує Шеппс.

Він застерігає: будь-яка угода, де жертва «загортає у подарунковий папір» трофеї для агресора, лише заохочує диктатора. А Путін поводиться як «рекетир» і вимагає все нових поступок.

Три питання для Лондона

Якщо все ж таки якась мирна угода буде підписана, перед Британією постане питання відправлення миротворчого контингенту. Шеппс виділяє три ключові моменти, які уряд має врахувати.

1. Чи варто взагалі відправляти війська

Це залежить від того, чи буде цей мир справжнім. Шеппс побоюється, що Путін використає будь-яке перемир’я як «піт-стоп» для переозброєння, як це сталося після окупації Криму.

«Якщо угода буде на користь Москви, ми повинні дуже добре подумати, перш ніж відправляти бодай одного британського солдата в епіцентр „миру“, якого Путін не має наміру дотримуватись», — наголошує ексміністр.

Британія не може дозволити собі стати охоронцем політичної ілюзії, яка приречена на крах.

2. Чи вистачить у Британії солдатів

Відповідь залежить від масштабу. Шеппс спирається на власний досвід, зокрема розгортання сил у Косові у 2023 році, та стверджує: Британія здатна виконати сфокусовану місію на чолі коаліції. Це в межах можливостей армії.

Проте, якщо йдеться про велику, довготривалу присутність на новій лінії розмежування в Європі — це зовсім інша історія. Така місія серйозно розтягне ресурси британських збройних сил. Попередження військового керівництва про нестачу людей та техніки набувають тут особливої гостроти.

3. Де взяти гроші

Це, мабуть, найболючіше питання. Британський уряд оголосив про амбітну мету витрачати 2,5% ВВП на оборону і навіть говорив про 5% у майбутньому, щоб вразити Трампа і стримати Путіна. Але в реальному бюджеті, зазначає Шеппс, про це «ані пари з вуст».

Без стабільного фінансування неможливо забезпечити довгострокову стійкість: людей, техніку, боєприпаси та логістику. Миротворчу місію не можна побудувати на самих лише пресрелізах та оптимізмі.

Висновок: небезпечна пастка

Грант Шеппс підсумовує: якщо мирний план виявиться лише спробою «красиво оформити» здачу агресору інтересів демократичної країни, то відправляти туди британських військових буде помилкою.

«Ми всі повинні почуватися глибоко некомфортно, коли просимо відважних чоловіків і жінок Британії захищати угоду, яка вже фундаментально зрадила кордони європейської демократії», — пише він.

Така місія, на його думку, від самого початку приречена на поганий фінал.

Нагадаємо, на думку Валерія Залужного, війна в Україні набуває ознак світової. Ексголовком ЗСУ наголосив, що війна піддається змінам, які відбуваються відповідно до змін політики.