Кремль продолжает распространять ложный нарратив о том, что украинская линия фронта и политическая стабильность якобы находятся на грани коллапса. Цель этих "когнитивных усилий" - убедить Запад капитулировать перед российскими требованиями, которые Москва не в состоянии обеспечить военным путем.

Тем не менее, аналитики Института изучения войны (ISW) продолжают утверждать, что победа России не является ни неизбежной, ни неотвратимой.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в эфире российского государственного телевидения 30 ноября заявил, что проблемы Украины на поле боя и внутренние проблемы "ухудшаются с каждым днем".

В то же время, Песков традиционно обвинил Киев в торможении мирных переговоров, игнорируя тот факт, что украинские делегации активно обсуждают условия мирного соглашения с американскими коллегами.

ISW оценивает, что эти заявления Пескова являются частью консолидированных когнитивных усилий Кремля, направленных на:

Создание ложного ощущения срочности по поводу якобы неизбежной победы России. Убеждение Украины и Запада немедленно согласиться с требованиями РФ, прежде чем "ситуация для Украины ухудшится".

Милблогеры противоречат пропаганде

Попыткам Кремля изобразить скорую и неизбежную победу противоречат даже известные российские милблогеры.

Один из них признал, что тактическая ситуация может способствовать России на отдельных участках (в частности, вблизи Гуляйполя), но подверг критике освещение российскими государственными СМИ, назвав его "радостно-идиотской, розовой, самовлюбленной чепухой", которая не поддерживает реальные военные усилия.

Ключевые контраргументы российских военных блоггеров:

Ложное восприятие: Нарративы о неизбежной победе создают внутри России ложное ощущение, что обществу больше не нужно срочно поддерживать военные усилия.

Реальный противник: Милблогеры напоминают, что Украина является компетентным противником , использующим оборудование и разведывательные данные НАТО.

Внутренние проблемы: Продолжение войны будет стоить России дополнительных государственных ресурсов на фоне растущего общественного недовольства из-за введения нового сбора и повышения налогов в 2026 год у.

Дефицит живой силы: Россия продолжает сталкиваться с нехваткой человеческих ресурсов и текущая кампания по набору добровольцев не может обеспечить демобилизацию военных, призванных еще в 2022 году.

ISW продолжает оценивать, что, хотя ситуация на некоторых участках фронта серьезная (в частности, на Покровском и Гуляйпольском направлениях), усилия Кремля представить победу России как неизбежную не соответствуют реальности поля боя. Аналитики подчеркивают, что извращение Кремлем ситуации на месте было настолько далеким от реальности, что даже провоенные милблогеры вынуждены публиковать корректирующие заявления.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали позиции российских Z-патриотов и государственных СМИ относительно мирного предложения, инициированного США.