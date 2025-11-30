- Дата публикации
Тотальная русификация к 2036 году: Путин утвердил стратегию уничтожения идентичности украинцев
Россия официально закрепила курс на принудительную ассимиляцию. Путин подписал указ, согласно которому через десять лет абсолютное большинство населения, включая жителей захваченных украинских территорий, должно идентифицировать себя исключительно как «русские».
Кремль переходит к новому этапу идеологической войны, целью которой является создание «однородного» общества без национальных особенностей. Российские власти утвердили новую стратегию государственной национальной политики до 2036 года, основанную на имперской концепции «государства-цивилизации».
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СЗРУ).
Фантастические цифры и «государство-цивилизация»
Документ устанавливает амбициозные, а иногда и нереалистичные цели. Главная задача Кремля – сформировать единую гражданскую идентичность. Ожидается, что к 2036 году 95% населения страны должны идентифицировать себя как русские. Также власти РФ планируют, что уровень «положительного восприятия межнациональных отношений» вырастет до 85%.
За красивыми формулировками скрывается жесткая реальность: такой курс приведет к еще большему сужению прав национальных меньшинств и усилению контроля за информационным пространством.
Угроза для оккупированных территорий
Ключевым элементом этой стратегии есть агрессивная интеграция временно оккупированных земель Украины. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Москва планирует развернуть масштабные пропагандистские кампании.
Цель врага очевидна:
устранить любые проявления украинского национального сознания;
закрепить доминирование русского языка;
навязать общероссийскую идентичность
Фактически речь идет об ускоренной и принудительной русификации населения, оказавшемся в оккупации.
Борьба с русофобией и двойные стандарты
Стратегия также определяет так называемые "внутренние угрозы". К ним Кремль относит «русофобию», «искажение истории» и риски возникновения этнических анклавов. Для борьбы с этим планируют активно использовать соцсети и видеоплатформы, продвигающие нарративы о «традиционных ценностях».
В то же время Москва ставит перед собой парадоксальную задачу: формировать за границей образ России как «демократического и правового государства».
"Москва планирует использовать международные платформы, чтобы создать в иностранной аудитории впечатление равенства прав и свобод, несмотря на рост ксенофобии и усиление этноцентрических нарративов внутри страны", - отмечают в разведке.
