Кремль внедряет принудительную русификацию на оккупированных территориях / © Associated Press

Кремль переходит к новому этапу идеологической войны, целью которой является создание «однородного» общества без национальных особенностей. Российские власти утвердили новую стратегию государственной национальной политики до 2036 года, основанную на имперской концепции «государства-цивилизации».

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СЗРУ).

Фантастические цифры и «государство-цивилизация»

Документ устанавливает амбициозные, а иногда и нереалистичные цели. Главная задача Кремля – сформировать единую гражданскую идентичность. Ожидается, что к 2036 году 95% населения страны должны идентифицировать себя как русские. Также власти РФ планируют, что уровень «положительного восприятия межнациональных отношений» вырастет до 85%.

За красивыми формулировками скрывается жесткая реальность: такой курс приведет к еще большему сужению прав национальных меньшинств и усилению контроля за информационным пространством.

Угроза для оккупированных территорий

Ключевым элементом этой стратегии есть агрессивная интеграция временно оккупированных земель Украины. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Москва планирует развернуть масштабные пропагандистские кампании.

Цель врага очевидна:

устранить любые проявления украинского национального сознания;

закрепить доминирование русского языка;

навязать общероссийскую идентичность

Фактически речь идет об ускоренной и принудительной русификации населения, оказавшемся в оккупации.

Борьба с русофобией и двойные стандарты

Стратегия также определяет так называемые "внутренние угрозы". К ним Кремль относит «русофобию», «искажение истории» и риски возникновения этнических анклавов. Для борьбы с этим планируют активно использовать соцсети и видеоплатформы, продвигающие нарративы о «традиционных ценностях».

В то же время Москва ставит перед собой парадоксальную задачу: формировать за границей образ России как «демократического и правового государства».

"Москва планирует использовать международные платформы, чтобы создать в иностранной аудитории впечатление равенства прав и свобод, несмотря на рост ксенофобии и усиление этноцентрических нарративов внутри страны", - отмечают в разведке.

Напомним, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс считает, что российская экономика уже стоит на краю пропасти . Несмотря на оптимистичные официальные отчеты Кремля, скрывающие реальное положение вещей, российские банкиры уже открыто говорят об опасном снижении ВВП.