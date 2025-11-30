Тотальна русифікація до 2036 року: Путін затвердив стратегію знищення ідентичності українців

Кремль впроваджує примусову русифікацію на окупованих територіях / © Associated Press

Кремль переходить до нового етапу ідеологічної війни, метою якої є створення «однорідного» суспільства без національних особливостей. Російська влада затвердила нову стратегію державної національної політики до 2036 року, яка базується на імперській концепції «держави-цивілізації».

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Фантастичні цифри та «держава-цивілізація»

Документ встановлює амбітні, а подекуди й нереалістичні цілі. Головне завдання Кремля — сформувати єдину громадянську ідентичність. Очікується, що до 2036 року 95% населення країни мають ідентифікувати себе як «русскіє». Також влада РФ планує, що рівень «позитивного сприйняття міжнаціональних відносин» зросте до 85%.

За красивими формулюваннями ховається жорстка реальність: такий курс призведе до ще більшого звуження прав національних меншин та посилення контролю над інформаційним простором.

Загроза для окупованих територій

Ключовим елементом цієї стратегії є агресивна інтеграція тимчасово окупованих земель України. У Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях Москва планує розгорнути масштабні пропагандистські кампанії.

Мета ворога очевидна:

усунути будь-які прояви української національної свідомості;

закріпити домінування російської мови;

нав’язати загальноросійську ідентичність.

Фактично йдеться про пришвидшену та примусову русифікацію населення, яке опинилося в окупації.

Боротьба з «русофобією» та подвійні стандарти

Стратегія також визначає так звані «внутрішні загрози». До них Кремль зараховує «русофобію», «викривлення історії» та ризики виникнення етнічних анклавів. Для боротьби з цим планують активно використовувати соцмережі та відеоплатформи, які просуватимуть наративи про «традиційні цінності».

Водночас Москва ставить перед собою парадоксальне завдання: формувати за кордоном образ Росії як «демократичної та правової держави».

«Москва планує використовувати міжнародні платформи, щоб створити в іноземної аудиторії враження рівності прав і свобод, попри зростання ксенофобії та посилення етноцентричних наративів усередині країни», — зазначають у розвідці.

Нагадаємо, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що російська економіка вже стоїть на краю прірви. Попри оптимістичні офіційні звіти Кремля, які приховують реальний стан речей, російські банкіри вже відкрито говорять про небезпечне зниження ВВП.