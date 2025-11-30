Просування росіян біля Мирнограда / © Deepstatemap

Реклама

Підрозділи російської окупаційної армії просунулися біля Мирнограда Донецької області. Тут ворог зосередив величезні сили з метою загарбання Покровсько-Мирноградської агломерації, що є політичною метою російського президента Путіна.

Про просування ворога повідомили у неділю, 30 листопада, аналітики моніторингового ресурсу DeepState, оновивши карту бойових дій.

Водночас у повідомленні зазначено, що Сили оборони України зачистили від ворога село Іванівку на Дніпропетровщині, розташованому на південний захід від головного епіцентру боїв на Покровському напрямку.

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російське командування було змушене залучити оперативний резерв для продовження наступу на Покровськ.

Речник 79-ї бригади ДШВ Роман Писаренко повідомив, що в районі Мирнограда на Донеччині ситуація дуже важка, оскільки російяни стягнули сюди фактично цілу армію.

Журналістка ТСН з фронту Юлія Кирієнко наголосила, що вийти з Мирнограда без контактних боїв з ворогом тепер українським бійцям дуже складно.