З якою метою РФ атакує Європу дронами: Бен Годжес шокував справжньою метою Путіна

Бен Годжес оцінив загрозу Третьої світової на тлі регулярних прольотів російських дронів на країнами Європи.

Бен Годжес

Бен Годжес / © ТСН.ua

Російські дрони над європейськими країнами — інциденти, які трапляються дедалі частіше — це ще не початок Третьої світової, але серйозна небезпека.

Про це заявив колишній командувач армії США в Європі, війсковий експерт Бен Годжес, передають Новини.LIVE.

Журналістка запитала, що він думає про російські дрони, які залітають у Європу — це провокації, перевірка ППО, елемент залякування і чи можна це вважати першими ознаками Третьої світової?

«Ні, це не початок Третьої світової, якщо Європа нарешті всерйоз візьметься це зупиняти», — наголосив він.

Годжес попередив, що РФ чинитиме такі провокації доти, доки не відчує наслідків. Поки що вона не відчуває жодних наслідків. Те саме стосується не лише безпілотників, але і тіньового флоту, підводної інфраструктури та всіх «сірих операцій», зауважив він.

На думку Годжеса, Росія чинить такі провокації, щоб відволікати європейські країни і лякати населення, щоб вони казали: «Не підтримуйте Україну. Ми не хочемо війни з Росією». Це головна мета Кремля.

«По-друге, щоб перевіряти реакцію, вивчати оборону Європи, логістику, бази, час реагування. І це продовжуватиметься, доки європейські лідери не говоритимуть зі своїм населенням як з дорослими: „Росія робить ось це. Це загроза, це війна проти нас“. Тільки тоді, сподіваюся, до того, як станеться реальна катастрофа десь біля аеропорту Мюнхена, Франкфурта, Копенгагена чи Брюсселя, вони (європейці — Ред.) почнуть діяти і Кремль відчує реальні наслідки», — підсумував Бен Годжес.

Нагадаємо, що Польща піднімала в небо авіацію і приводила у повну бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони вночі проти 29 листопада через атаку РФ на Україну.

Раніше представниця ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас пояснила, навіщо російські дрони порушують повітряний простір європейських країн.

