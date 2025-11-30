Сибіга прокоментував рішення Польщі скасувати зустріч з Орбаном

Сибіга подякував Польщі за скасування зустрічі з Орбаном після візиту до Москви / © Associated Press

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, відреагував на новину про те, що президент Польщі Кароль Навроцький скасував двосторонню зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном через його візит до Москви.

Про це йшлося у дописі очільника МЗС України Андрія Сибіги.

Андрій Сибіга високо оцінив крок польського президента, назвавши його «справді гарним рішенням».

Принципова позиція Польщі

Свій коментар Андрій Сибіга розмістив під публікацією про скасування зустрічі з Орбаном Навроцьким. Він наголосив, що таке рішення Варшави має важливе значення для європейської єдності.

«Це справді гарне рішення. Воно демонструє принципову позицію Польщі та сильне почуття солідарності, підтверджуючи її відданість європейській єдності та безпеці у вирішальний момент. Дякуємо, Польще», — написав Сибіга.

Нагадаємо, візит Орбана до Москви відбувся 28 листопада. Там він поскаржився очільнику РФ Путіну на економічні втрати від війни в Україні, а також запропонував Угорщину як майданчик для переговорів, заявивши, що всі нібито «зацікавлені в мирі».

Також прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбан вважає, що територія України має бути поділена, тому що це буцімто «єдине можливе довгострокове рішення».

Тож рішення президента Навроцького обмежити свій візит до Угорщини лише участю в саміті Вишеградської групи пояснюється візитом Віктора Орбана до Москви та його контекстом. Як повідомив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, безпека Європи залежить від солідарності, зокрема в енергетичному секторі.