- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 1 хв
У Польщі озвучили рішення щодо зустрічі з Орбаном
У Польщі наголошують, що президент Навроцький «послідовно виступає за пошук життєздатних шляхів припинення війни в Україні, яку розпочала РФ».
Президент Кароль Навроцький скасував зустріч з угорським прем’єром Віктором Орбаном. Рішення пояснюється візитом політика до Москви.
Про це написав голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач у X.
Як зазначається, безпека Європи залежить від солідарності, зокрема в енергетичному секторі. Так, президент Кароль Навроцький вирішив обмежити свій візит до Угорщини виключно самітом президентів Вишеградської групи в Естергомі. Це пояснюється з візитом прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви та його контекстом.
«Приєднавшись до президентів Чеської Республіки, Словаччини та Угорщини, він обговорить питання безпеки та співпраці в Центральноєвропейському регіоні», — наголосив Пшидач.
Раніше йшлося про те, що Орбан у Москві поскаржився Путіну на війну.
«Україна — це сусід Угорщини, тому Угорщина повною мірою відчуває вплив українського конфлікту на собі, зокрема несучи економічні втрати, тому що економічна взаємодія блокується бойовими діями. І це правильно як щодо Європи, так і щодо нас», — сказав Орбан.
Також він заговорив про те, що усі буцімто «зацікавлені в мирі». Щобільше, Оран зробив Путіну пропозицію. Мовляв, Угорщина готова «забезпечити майданчик для переговорів і сприяти успішному завершенню цього процесу».