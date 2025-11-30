У Польщі озвучили рішення щодо зустрічі з Орбаном

Навроцький / © Associated Press

Реклама

Президент Кароль Навроцький скасував зустріч з угорським прем’єром Віктором Орбаном. Рішення пояснюється візитом політика до Москви.

Про це написав голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач у X.

Як зазначається, безпека Європи залежить від солідарності, зокрема в енергетичному секторі. Так, президент Кароль Навроцький вирішив обмежити свій візит до Угорщини виключно самітом президентів Вишеградської групи в Естергомі. Це пояснюється з візитом прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви та його контекстом.

Реклама

«Приєднавшись до президентів Чеської Республіки, Словаччини та Угорщини, він обговорить питання безпеки та співпраці в Центральноєвропейському регіоні», — наголосив Пшидач.

Раніше йшлося про те, що Орбан у Москві поскаржився Путіну на війну.

«Україна — це сусід Угорщини, тому Угорщина повною мірою відчуває вплив українського конфлікту на собі, зокрема несучи економічні втрати, тому що економічна взаємодія блокується бойовими діями. І це правильно як щодо Європи, так і щодо нас», — сказав Орбан.

Також він заговорив про те, що усі буцімто «зацікавлені в мирі». Щобільше, Оран зробив Путіну пропозицію. Мовляв, Угорщина готова «забезпечити майданчик для переговорів і сприяти успішному завершенню цього процесу».