Жінка клонувала померлого собаку: чому вона тепер шкодує

Собака Олівер та його клон Оллі / © People

Після втрати свого собаки на прізвисько Олівер 48-річна американка Венесса Джонсон із Каліфорнії переживала важку депресію. Зрештою вона наважилася витратити 50 тисяч доларів на клонування домашнього улюбленця.

Як повідомляє People, жінка зізналася, що клонований пес не приніс їй очікуваного полегшення.

Коли Венесса дізналася про компанію Viagen, яка пропонує послуги клонування, це здалося їй порятунком від важкої емоційної кризи. На той час вона перестала працювати, їсти і спати, а потім була змушена переїхати до батьків, щоб впоратися з горем.

Щоб оплатити клонування (50 тисяч доларів), жінці довелося шукати додаткову роботу, а також приймати допомогу від близьких і навіть оголосити збір коштів.

Хоча тіло пса було заморожене, фахівцям, які займаються клонуванням, вдалося створити життєздатний ембріон. З третьої спроби сурогатна мати виносила трьох цуценят, одне з яких було генетичною копією Олівера.

Однак, коли Венесса забра клона, якого назвала Оллі, вона зрозуміла, що очікуваного полегшення не відчула. Цуценя виглядало майже так само, як її улюбленець, але це ще більше її ранило, змушуючи знову переживати відчуття втрати.

«Це не Олівер. Це частина його, але не він сам. Якби я прожила горе як слід, я б просто взяла з притулку старого собаку, як робила завжди», — сказала вона.

У коментарях до її історії, опублікованої в Мережі, було багато критики її рішення. Їй дорікали за те, що вона витратила десятки тисяч доларів на клонування, замість того щоб допомогти тваринам із притулків.

Жінка каже, що поділяє ці претензії, і сподівається, що клонування тварин не стане масовою практикою.

