"Це було пекло": як росіяни понад дві доби повзли каналізацією і потрапили в полон

Окупанти понад 2 доби лізли по каналізаційній трубі та потрапили у полон / © Полк "Азов"

Реклама

Двоє російських окупантів, які здалися українським захисникам на Костянтинівському напрямку, розповіли про неймовірні випробування та повну абсурдність наказів їхнього командування.

Відео з допитом опублікувала 12-та бригада спеціального призначення “Азов”.

Росіяни “Скаут” і “Давлєт” описали, як понад дві доби пересувалися по каналізаційній трубі діаметром 90 см, намагаючись дістатися тилу ЗСУ, щоб “для картинки” розгорнути триколор. У воді по пояс, з втомою і мінімумом сну, вони намагалися виконати наказ.

Реклама

“Це пекло… За весь час ми спали півтори години, втратили гранати, рюкзаки порізалися об сталактити”, — каже Давлєт, який служив у складі 150-ї дивізії. Росіянин зізнався, що під час руху в трубі у нього були галюцинації — здавалося, що над головою зоряне небо.

Його товариш “Скаут”, 2002 року народження, розповів про нервовий зрив у трубі: “Не знаєш, скільки назад, скільки вперед… Сиро, холодно, голодно, вітер продуває. Єдине, на що сподівався — вижити”.

Полонені визнають, що були шоковані ставленням свого командування і абсурдністю операції.

Нагадаємо, Сили оборони України провели чергову результативну атаку на стратегічно важливий об’єкт ворога — військовий аеродром “Саки”. Успішна операція стала результатом скоординованих дій різних родів військ, завдяки чому вдалося вивести з ладу дороговартісну техніку та порушити управління польотами окупантів.