ЗСУ "закобзонили" понад тисячу окупантів: які втрати 30 листопада
За добу росіяни втратили чимало техніки та особового складу.
Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують стрімко зростати. За добу ЗСУ ліквідували 1160 осіб.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 30.11.25 орієнтовно склали
особового складу — близько 1 172 860 (+1 160) осіб
танків — 11 386 (+5)
бойових броньованих машин — 23 672 (+14)
артилерійських систем — 34 740 (+7)
РСЗВ — 1 552 (+2)
засоби ППО — 1 253
літаків — 430
гелікоптерів — 347
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 85 851 (+508)
крилаті ракети — 4 024 (+29)
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1 автомобільна техніка та автоцистерни — 68 512 (+49)
спеціальна техніка — 4 010
Нагадаємо, Сили оборони України провели чергову результативну атаку на стратегічно важливий об’єкт ворога — військовий аеродром «Саки». Успішна операція стала результатом скоординованих дій різних родів військ, завдяки чому вдалося вивести з ладу дороговартісну техніку та порушити управління польотами окупантів.