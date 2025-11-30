ТСН у соціальних мережах

ЗСУ "закобзонили" понад тисячу окупантів: які втрати 30 листопада

За добу росіяни втратили чимало техніки та особового складу.

ЗСУ знищують росіян

ЗСУ знищують росіян / © Associated Press

Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують стрімко зростати. За добу ЗСУ ліквідували 1160 осіб.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 30.11.25 орієнтовно склали

  • особового складу — близько 1 172 860 (+1 160) осіб

  • танків — 11 386 (+5)

  • бойових броньованих машин — 23 672 (+14)

  • артилерійських систем — 34 740 (+7)

  • РСЗВ — 1 552 (+2)

  • засоби ППО — 1 253

  • літаків — 430

  • гелікоптерів — 347

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 85 851 (+508)

  • крилаті ракети — 4 024 (+29)

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1 автомобільна техніка та автоцистерни — 68 512 (+49)

  • спеціальна техніка — 4 010

Нагадаємо, Сили оборони України провели чергову результативну атаку на стратегічно важливий об’єкт ворога — військовий аеродром «Саки». Успішна операція стала результатом скоординованих дій різних родів військ, завдяки чому вдалося вивести з ладу дороговартісну техніку та порушити управління польотами окупантів.

