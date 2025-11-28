Церковне свято 29 листопада / © unsplash.com

Завтра, 29 листопада, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Парамона і Філумена. Святі мученики Парамон і Філумен жили в період раннього християнства, приблизно у III–IV столітті, коли християни зазнавали переслідувань від римської влади за віру. Їхні імена відомі завдяки переданням про мужність у вірі та стійкість перед мучительськими катами.

Парамон був християнином, відомим своєю ревністю у вірі. За деякими джерелами, він був ремісником чи вчителем і активно проповідував християнство серед людей, що приваблювало увагу язичницької влади.

Філумен (також Філумен) був його спільником у вірі, який підтримував його у проповіді та християнській діяльності.

Відомо, що обидва мужі піддалися тортурам і смерті через своє сповідування Христа. Їхня мученицька смерть стала прикладом для вірян і символом стійкості перед гоніннями. Вони відмовилися відректися від Христа, незважаючи на загрозу катувань. Їх стратили, і мучеництво стало свідченням непохитної віри та любові до Бога.

Прикмети 29 листопада

Ранковий іній на деревах віщує морозний грудень.

Північний або північно-східний вітер 29 листопада обіцяє морозну зиму.

Лісові звірі, які активно готуються до зимової сплячки, вказують на холодні дні.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними повір’ями краще утриматися від прибирання та виносу сміття — інакше разом із непотрібом можна випадково “винести” з дому удачу та добробут. Не радять розповідати про свої плани — бо щойно їх озвучиш, вони можуть назавжди залишитися лише мрією. Також день не підходить для переїзду чи будь-яких масштабних змін у житлі.

Що можна робити завтра

На свято Парамона традиційно печуть пісну випічку, а кмітливі господині намагалися завітати до сусідів і позичити щось маленьке — бо, за народними віруваннями, після цього багатство саме “постукає” у дім.