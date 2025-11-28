ТСН у соціальних мережах

29 листопада — яке церковне свято, що не можна цього дня виносити з дому

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 29 листопада

Церковне свято 29 листопада / © unsplash.com

Завтра, 29 листопада, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Парамона і Філумена. Святі мученики Парамон і Філумен жили в період раннього християнства, приблизно у III–IV столітті, коли християни зазнавали переслідувань від римської влади за віру. Їхні імена відомі завдяки переданням про мужність у вірі та стійкість перед мучительськими катами.

Парамон був християнином, відомим своєю ревністю у вірі. За деякими джерелами, він був ремісником чи вчителем і активно проповідував християнство серед людей, що приваблювало увагу язичницької влади.

Філумен (також Філумен) був його спільником у вірі, який підтримував його у проповіді та християнській діяльності.

Відомо, що обидва мужі піддалися тортурам і смерті через своє сповідування Христа. Їхня мученицька смерть стала прикладом для вірян і символом стійкості перед гоніннями. Вони відмовилися відректися від Христа, незважаючи на загрозу катувань. Їх стратили, і мучеництво стало свідченням непохитної віри та любові до Бога.

Прикмети 29 листопада

Народні прикмети 29 листопада / © unsplash.com

  • Ранковий іній на деревах віщує морозний грудень.

  • Північний або північно-східний вітер 29 листопада обіцяє морозну зиму.

  • Лісові звірі, які активно готуються до зимової сплячки, вказують на холодні дні.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними повір’ями краще утриматися від прибирання та виносу сміття — інакше разом із непотрібом можна випадково “винести” з дому удачу та добробут. Не радять розповідати про свої плани — бо щойно їх озвучиш, вони можуть назавжди залишитися лише мрією. Також день не підходить для переїзду чи будь-яких масштабних змін у житлі.

Що можна робити завтра

На свято Парамона традиційно печуть пісну випічку, а кмітливі господині намагалися завітати до сусідів і позичити щось маленьке — бо, за народними віруваннями, після цього багатство саме “постукає” у дім.

