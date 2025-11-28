ТСН у соціальних мережах

У Єрмака відбуваються обшуки — нардеп

Обшуки в Андрія Єрмака проводяться в урядовому кварталі Києва.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

У керівника Офісу президента України Андрія Єрмака 28 листопада проводяться обшуки. Їх в урядовому кварталі влаштували працівники НАБУ і САП.

Про це повідомили народний депутат Ярослав Железняк та «Українська правда».

«НАБУ та САП проводять зранку обшуки у Андрія Єрмака. Якщо що, готуйтеся захищати НАБУ/САП в разі потреби. P.S. Підтвердження від УП», — йдеться у заяві політика.

Журналісти УП помітили, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Нагадаємо, на закритій зустрічі президента України Володимира Зеленського з фракцією «Слуга народу» 20 листопада нардепи порушували питання про звільнення Єрмака. Очільниця партії Олена Шуляк підтвердила, що це питання підіймала нардепка Мар’яна Безугла, і президент на нього відповів. Шуляк наголосила, що рішення про призначення чи звільнення Єрмака ухвалює виключно Зеленський.

До слова, напередодні керівник НАБУ Семен Кривонос анонсував нові підозри у справі про корупцію в енергетиці. Він повідомив, що розслідування перейшло у відкриту, фінансову фазу, де вивчається надходження та легалізація коштів. НАБУ має тисячі годин аудіозаписів та вилучило велику кількість цифрових носіїв і документів. Кривонос зазначив, що енергетика була пріоритетною, але кошти надходили також і з інших галузей. Кількість підозрюваних у справі зростатиме.

