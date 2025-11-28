Андрій Єрмак / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський не підпише жодного документа, який міститиме відмову від будь-якої частини української території.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю журналісту Саймону Шустеру для The Atlantic.

«Поки Зеленський — президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не підпише документ про відмову від території. Конституція це забороняє. Ніхто не може цього зробити, якщо не хоче йти проти української Конституції та українського народу», — наголосив Єрмак.

Він зазначив, що в нинішніх умовах жодна розсудлива людина не взяла б на себе відповідальність підписати угоду, яка передбачає здачу частини українських земель.

Голова ОП також окреслив позицію України напередодні наступного етапу переговорів щодо припинення війни. За його словами, Зеленський має намір провести чітку «червону лінію» у найчутливішому питанні — вимозі Росії щодо українських територій.

«Щодо питання землі, Україна готова обговорювати лише те, де має бути проведена лінія, щоб розмежувати те, що контролюють ворогуючі сторони. Все, про що ми можемо реально говорити зараз, — це визначити лінію зіткнення. І це те, що нам потрібно зробити», — додав Єрмак.

Раніше повідомлялося, що керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що українська та американська делегації продовжать спільну роботу наприкінці цього тижня, щоб визначити кроки для закінчення війни.

Ми раніше інформували, що Росія почне йти на реальні поступки лише на завершальному етапі процесу переговорів, повідомило джерело в західній дипломатії.