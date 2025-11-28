Андрей Ермак / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский не подпишет ни один документ, который будет содержать отказ от какой-либо части украинской территории.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью журналисту Саймону Шустеру для The Atlantic .

«Пока Зеленский – президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы откажемся от территории. Он не подпишет документ об отказе от территории. Конституция это запрещает. Никто не может это сделать, если не хочет идти против украинской Конституции и украинского народа», — подчеркнул Ермак.

Он отметил, что в нынешних условиях ни один здравомыслящий человек не взял бы на себя ответственность подписать соглашение, предусматривающее сдачу части украинских земель.

Глава ОП также очертил позицию Украины накануне следующего этапа переговоров по прекращению войны. По его словам, Зеленский намерен провести четкую «красную линию» в самом чувствительном вопросе — требовании России по отношению к украинским территориям.

«По вопросу земли Украина готова обсуждать только то, где должна быть проведена линия, чтобы разграничить то, что контролируют враждующие стороны. Все, о чем мы можем реально говорить сейчас, это определить линию столкновения. И это то, что нам нужно сделать», – добавил Ермак.

Ранее сообщалось, что руководитель ОПУ Андрей Ермак сообщил, что украинская и американская делегации продолжат совместную работу в конце этой недели, чтобы определить шаги по окончании войны .

Мы ранее информировали, что Россия начнет идти на реальные уступки только на завершающем этапе переговорного процесса, сообщил источник в западной дипломатии .