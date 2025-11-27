"Мирный план Трампа" для Украины зашел в тупик: в The Atlantic объяснили, что пошло не так

Трамп, Зеленский и Путин / © ТСН.ua

Последние месяцы мирные инициативы Дональда Трампа по Украине превратились в политический маятник. Позиция Белого дома постоянно менялись — от жестких требований Кремля до обещаний поддержки Киеву. Президент США, неоднократно заявлявший, что «положит конец войне за 24 часа», признал сложность задачи, но продолжает давить на стороны.

Об этом пишет The Atlantic.

На прошлой неделе США поддержали мирный план из 28 пунктов, сформированный на основе российских требований. Документ предусматривал фактическое признание американской стороной части Донецкой области «де-факто на русском». Украине дали всего несколько дней для ответа, а посланец Белого дома Дэн Дрисколл привез в Киев ультиматум, который вызвал резкую реакцию.

Несмотря на это, Зеленский не отказался от переговоров. После обсуждений в Женеве самые спорные пункты были сокращены до 19, но Кремль уже заявил, что не отступит от своих базовых требований.

Какая позиция России

Москва четко дала понять: никаких компромиссов по территориям не будет. Это те же условия, которые Путин озвучил Трампу на саммите в августе. Европейские партнеры США предупреждают — план провальный и укрепляет уверенность Кремля.

Европейский дипломат отмечает, что союзники годами выстраивали стратегию давления на Россию, а резкие изменения Вашингтона разрушают единый фронт.

В ультиматум Трампа Киев демонстрировал оптимизм. Украинские силы умеряли российское наступление, массово применяя беспилотники, а атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России создавали дефицит топлива. Внутри команды Зеленского впервые через год появилась вера в возможность переломить ход войны.

Украина также увеличила собственное производство вооружений — уже более половины оружия на фронте производится внутри страны.

Почему американская дипломатия в хаосе

Смена тона Белого дома стала резкой. После успешного соглашения в Газе, Трамп ожидал повторить дипломатический эффект в Украине. Но внутри его команды разные взгляды. Вице-президент Джей Ди Венс настаивал на скорейшем соглашении, тогда как госсекретарь Марко Рубио настаивал на проверке реальных намерений Кремля.

Именно Рубио сорвал планируемый саммит Трампа и Путина в Будапеште, назвав условия Москвы неприемлемыми.

США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Это вынудило Китай и Индию сократить закупку российской нефти. Для Киева это был большой дипломатический успех.

В ответ Кремль активизировал закулисные контакты, привлекая Кирилла Дмитриева, продвигавшего российский вариант мирного соглашения через посредников Трампа.

После публикации скандального документа Axios в Европе и на Украине поднялась новая волна тревоги. План, сформированный под влиянием Кремля, поставил мирный процесс под угрозу.

Пока судьба переговоров зависит от того, готов ли Путин к реальному компромиссу. Но РФ настаивает на максимальных условиях, а жесткие позиции Кремля снова возвращают мирные усилия Трампа в тупик.

Напомним, в The New York Times сообщили, что во время встреч с европейскими партнерами министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл отмечал рост ракетной угрозы со стороны РФ и призвал как можно быстрее искать пути к завершению войны.

По данным издания, американское чиновник предупредил, что Россия не только возобновила производство ракет, но и способна их накапливать, что вызвало беспокойство среди западных союзников. В NYT отмечают, что даже после завершения войны Кремль вряд ли снизит объемы вооружений, однако остановка конфликта может лишить его повода для атак за пределами Украины.