Прорыв на Ингульской шахте: количество жертв трагедии выросло
После долгих и сверхсложных работ на Ингулецкой шахте деблокировали тело горняка. Его поднимают вверх.
Число жертв трагедии на Ингульской шахте возросло. В четверг, 27 ноября, на месте обнаружили тело второго горняка.
Об этом написал руководитель Кировоградской ОВ Андрей Райкович.
Трагедия унесла жизни двух работников
Райкович выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.
«Благодарим всех аварийно-спасательных служб за работу в экстремальных условиях.
Гибель горняка прокомментировали также в Минэнерго.
«Искренне соболезнуем родным погибшего на шахте ВостокГОК Владимира Косюка», — отметили в ведомстве.
Владимиру Косюку было 43 года. Он работал на шахте «Ингульская» ГП «ВостокГОК» и погиб в результате несчастного случая. У Владимира осталась жена и дочь 11 лет.
Ранее мы сообщали, что на шахте «Ингульская» ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (Восток ГОК) 11 ноября произошла чрезвычайная ситуация. Так, в подземной выработке отработанного блока прорвало гидрозакладочную смесь, в результате чего было затоплено два горизонта шахты.
В шахте находились четверо работников. Двум из них удалось самостоятельно выбраться. По состоянию на 12 ноября судьба еще двоих оставалась неизвестной.
Позже стало известно, что погиб один горняк.