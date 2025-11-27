Прорыв на Ингульской шахте: количество жертв трагедии выросло

Шахта / © Associated Press

Число жертв трагедии на Ингульской шахте возросло. В четверг, 27 ноября, на месте обнаружили тело второго горняка.

Об этом написал руководитель Кировоградской ОВ Андрей Райкович.

Трагедия унесла жизни двух работников

Райкович выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

«Благодарим всех аварийно-спасательных служб за работу в экстремальных условиях.

Гибель горняка прокомментировали также в Минэнерго.

«Искренне соболезнуем родным погибшего на шахте ВостокГОК Владимира Косюка», — отметили в ведомстве.

Владимиру Косюку было 43 года. Он работал на шахте «Ингульская» ГП «ВостокГОК» и погиб в результате несчастного случая. У Владимира осталась жена и дочь 11 лет.

Ранее мы сообщали, что на шахте «Ингульская» ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (Восток ГОК) 11 ноября произошла чрезвычайная ситуация. Так, в подземной выработке отработанного блока прорвало гидрозакладочную смесь, в результате чего было затоплено два горизонта шахты.

В шахте находились четверо работников. Двум из них удалось самостоятельно выбраться. По состоянию на 12 ноября судьба еще двоих оставалась неизвестной.

Позже стало известно, что погиб один горняк.