Прорив на Інгульській шахті: кількість жертв трагедії зросла

Кількість жертв трагедії на Інгульській шахті зросла. У четвер, 27 листопада, на місці виявили тіло другого гірника.

Про це написав керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Трагедія забрала життя двох працівників

Райкович висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

«Дякуємо всім аварійно-рятувальним службам за роботу в екстремальних умовах.

Загибель гірника прокоментували також у Міненерго.

«Щиро співчуваємо рідним загиблого на шахті СхідГЗК Володимира Косюка», — зазначили у відомстві.

Володимиру Косюку було 43 роки. Він працював на шахті «Інгульськька» ДП «СхідГЗК» і загинув у результаті нещасного випадку. У Володимира залишилася дружина і донька 11 років.

Раніше ми повідомляли, що на шахті «Інгульська» ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (Схід ГЗК) 11 листопада сталася надзвичайна ситуація. Так, в підземній виробці відпрацьованого блоку прорвало гідрозакладальну суміш, внаслідок чого було затоплено два горизонти шахти.

У шахті перебувало четверо працівників. Двом із них вдалося самостійно вибратися. Станом на 12 листопада доля ще двох залишалася невідомою.

Пізніше стало відомо, що загинув один гірник.