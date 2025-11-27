- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 761
- Час на прочитання
- 1 хв
Прорив на Інгульській шахті: кількість жертв трагедії зросла
Після тривалих і надскладних робіт на Інгулецькій шахті деблокували тіло гірника. Його підіймають нагору.
Кількість жертв трагедії на Інгульській шахті зросла. У четвер, 27 листопада, на місці виявили тіло другого гірника.
Про це написав керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Трагедія забрала життя двох працівників
Райкович висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих.
«Дякуємо всім аварійно-рятувальним службам за роботу в екстремальних умовах.
Загибель гірника прокоментували також у Міненерго.
«Щиро співчуваємо рідним загиблого на шахті СхідГЗК Володимира Косюка», — зазначили у відомстві.
Володимиру Косюку було 43 роки. Він працював на шахті «Інгульськька» ДП «СхідГЗК» і загинув у результаті нещасного випадку. У Володимира залишилася дружина і донька 11 років.
Раніше ми повідомляли, що на шахті «Інгульська» ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (Схід ГЗК) 11 листопада сталася надзвичайна ситуація. Так, в підземній виробці відпрацьованого блоку прорвало гідрозакладальну суміш, внаслідок чого було затоплено два горизонти шахти.
У шахті перебувало четверо працівників. Двом із них вдалося самостійно вибратися. Станом на 12 листопада доля ще двох залишалася невідомою.
Пізніше стало відомо, що загинув один гірник.