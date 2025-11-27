Попытка Трампа "продавить" быстрый мирный договор с Украиной обречена на провал: The Telegraph объяснил причину

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Почти четыре года полномасштабной войны между Россией и Украиной — это также четыре года бесплодных миротворческих усилий и безрезультатных переговоров. Однако, вдохновившись недавними успехами в урегулировании кризиса в Газе, действующий президент США Дональд Трамп решил перезапустить процесс, инициировав новую, амбициозную попытку добиться прекращения полномасштабных боевых действий.

В привычной для него манере американский лидер попытался протиснуть соглашение «силой личности» и жестким дедлайном, продвигая набор тезисов на одной странице, которые должны были привести в мир, пишет The Telegraph.

Как и в соглашении по Газе, в плане была предусмотрена мирная группа под руководством Трампа, обмен пленными и международное финансирование восстановления.

Но в отличие от Газы, на этот раз инициатива уперлась в лидера, не готового к миру, заявляют журналисты. «Нет никаких признаков того, что Россия хочет заключить соглашение. И в этом суть: мир любой ценой, к которому сейчас, похоже, склоняются США, — это не мир», — заявила экспосол США в Украине Бриджит Бринг в комментарии NPR.

Главные проблемы нового мирного плана

Детали новой инициативы появились в начале прошлой недели. США через спецпосланника Стива Виткоффа вели работу с Москвой над 28-пунктным планом, согласно которому Украина должна уступить Россию всем Донбассам, ограничить численность армии 600 000 военнослужащих и отказаться от намерения вступить в НАТО (как будто больше не будет принимать новых членов).

В обмен Россия обязалась бы не наносить новые удары по Украине — под угрозой возобновления санкций. Трамп активно поддержал предложение, рассчитывая на очередное громкое соглашение и, возможно, на Нобелевскую премию мира. Он установил крайний срок — ко Дню благодарения (27 ноября), дав Киеву время до четверга принять условия.

План вызвал шок в Украине и европейских столицах — там указали, что он фактически поощряет российскую агрессию, пишет СМИ. Далее последовала дипломатическая суета: американские и украинские представители встретились в Женеве в воскресенье, чтобы переписать план.

Как сообщается, уже во вторник глава армии США Дэн Дрисколл провел переговоры с российскими и украинскими представителями в Абу-Даби. Также обсуждается возможная встреча президента Украины Владимира Зеленского и Трампа. Сам президент США заявил, что встретится с украинским лидером только когда сделка будет на финальной стадии.

Часть «искусной» операции Путина

Опытные наблюдатели напоминают: подобное уже происходило дважды — в апреле, когда «финальное предложение» Трампа закончилось одним из самых больших российских ударов за всю войну, и в августе, когда саммит Трамп-Путин ни к чему не привел.

Почему же попытка повторяется именно сейчас, ответила старший научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Centre Татьяна Станова. «Во-первых, Виткофф переключился из Газы на Украину — у него просто появилось больше времени. Во-вторых, это связано с ситуацией в Украине», — сказала она.

В материале говорится, что на фоне коррупционного скандала и затруднений на фронте давление на Зеленского усиливается. Но Путин, наоборот, снова и снова демонстрирует, что его требования — аннексия территорий, контроль над Украиной, запрет на расширение НАТО — остаются неизменными, и если их не выполнят, война продолжится.

«Позиция Путина проста: мы готовы закончить войну хотя бы завтра, если украинцы примут все наши требования. Компромиссы невозможны», — говорит Станова. Это делает сравнение с Газой очень ограниченным.

ХАМАС был ослаблен. Израиль подходил к завершению своих военных целей. Палестинцы хотели прекращения бомбардировок, а израильтяне возвращения заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил огромную тактическую ошибку, поссорившись с Катаром — и это дало Трампу определенные рычаги давления.

Но ситуация с Украиной другая: Зеленский сохраняет поддержку общества, несмотря на обвинение его окружения в попытке украсть $100 млн. из энергетического сектора, пишет СМИ. Путин же, выросший в Ленинграде с памятью о блокаде, прекрасно понимает цену затяжного ожидания и готов тянуть время.

Заместитель директора программы «Россия-Евразия» Chatham House Ореста Луцевич пишет, что 28-пунктный план — часть «мастерской» операции Путина, направленной на выигрыш времени для армии. «Путин использует Трампа, чтобы выиграть время», — отмечает она. Его цели — сорвать исполнение нефтяных санкций, вступивших в силу 21 ноября 2025 года, и затянуть принятие закона о вторичных санкциях в Конгрессе США.

Ужасные последствия

Москва быстро отвергла контрпредложения европейских стран и во вторник, 25 ноября, дала наиболее ясный ответ: она ударила по Украине 22 ракетами и более 460 дронами, убив, в том числе в Киеве, семерых мирных жителей. Это была четвертая по масштабам дроновая атака за всю войну.