Портников объяснил, почему "мирный план" Трампа быстро затихнет

Виталий Портников

Реклама

Украинский журналист и публицист Виталий Портников прогнозирует скорейшее сворачивание так называемого мирного плана Дональда Трампа, несмотря на активное обсуждение его европейскими лидерами. По мнению Портникова, эта история «рассосется» уже через несколько дней, повторив судьбу «соглашения о минералах».

Такое мнение он высказал в интервью изданию Obozrevatel.

Портников объяснил, почему европейские лидеры, включая британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона, активно вовлечены в обсуждение «несуществующего» плана, предлагая к нему правки.

Реклама

По его мнению, целью европейцев является не столько наполнение самого документа, сколько необходимость донести информацию до самого Трампа, который является «слушателем», а не читателем.

«Я думаю, дальше нас ожидает просто конец истории этой, начало какой-то новой… Допускаю, что французский президент Эмманюэль Макрон, который звонит по телефону Трампу на мобильный, уже звонил раз 25. … „Так вот, я хочу добавить в документ еще несколько пунктов, которые очень важны для Франции“. И тогда президент Франции начинает интеллигентно объяснять коллеге, что тот сумасшедший. А Трамп слушает и начинает понимать, что ситуация не так хороша и что из нее надо выходить как-то», — отметил Портников.

Журналист убежден, что европейцы таким образом подталкивают Трампа к развязке, которая выгодна с его точки зрения, помогая ему найти выход из ситуации. Портников прогнозирует, что эта инициатива будет иметь такой же финал, как и другие «сделки» Трампа.

«Через несколько дней эта история просто рассосется. Как и рассосалось соглашение о минералах… Хотя многие думают, что оно еще действует», — резюмировал журналист.

Реклама

Ранее Виталий Портников сообщал, что громкий «мирный план Трампа», всколыхнувший Украину и Европу, является полным миражом и блефом. Путин не собирается заканчивать войну, поскольку его цель — исчезновение Украины с политической карты мира.

Как объясняет Портников, на самом деле никакого плана Трампа не существует. Хронология событий указывает, что после провальных переговоров с Путиным по окончании войны Трамп решил использовать давление и ввел болезненные санкции против российских нефтяных гигантов — «Роснефти» и «Лукойла».

Напомним, дипломат Валерий Чалый заявил, что представленный план по 28 пунктам является элементом российской спецоперации, направленной на изменение рамки войны и ослабление определений «агрессор» и «потерпевшая сторона».