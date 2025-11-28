Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп может продолжить давление на Украину, стремясь договориться с диктатором Путиным и вынудить Киев принять капитуляционные условия.

Такое мнение в эфире телеканала Эспрессо высказал профессор Мангеттенского университета Игорь Айзенберг.

«Я считаю, что Дональд Трамп будет стремиться договориться с Путиным, поэтому при первой возможности он будет продолжать давить на Украину. Также он будет ожидать от Путина определенных вещей, которые будут ему позволять давить на руководство Украины. Все он будет делать, чтобы Украина согласилась на фактическую капитуляцию. Так я вижу развитие событий», — сказал Айзенберг.

В то же время профессор отметил, что современные лидеры Европы, за исключением Венгрии и Словакии, хорошо понимают исторические параллели и риски, связанные с возможными уступками России.

«Ведь любая победа Путина в Украине станет серьезной угрозой для их стран и Европы в целом», — добавил он.

Айзенберг подчеркнул, что Украина должна тесно согласовывать свою позицию с европейскими партнерами, чтобы сдерживать давление Вашингтона.

«Я думаю, что Европа на любое капитулянтское соглашение для Украины не согласится. Именно поэтому Украине сейчас нужно очень тесно координировать свою позицию с европейцами, чтобы Трамп не мог давить на Киев слишком жестко, и чтобы он отступил, как это было в марте и августе этого года», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что мирные усилия Трампа разбились о жесткие требования Кремля и непреклонности Украины, а Европейские союзники предупреждают об опасной стратегии США.

Мы ранее информировали, что россияне изначально не собирались воплощать план из 28 пунктов, который они же и передали США как возможную основу для переговоров.