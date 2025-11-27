Стив Виткофф и окружение Путина: как слив аудио раскрыл противоречия в команде Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

Публикация Bloomberg аудиозаписей Стива Виткоффа о так называемом «мирном плане» Трампа вызвала политический скандал в Вашингтоне. Разговоры касались возможного влияния окружения Владимира Путина на позицию американского лидера. Эта история открыла скрытые противоречия внутри команды Трампа.

Об этом рассказал политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 канала.

По мнению Загороднего, ключевой вопрос — не «кто говорил», а «кто слив».

«Я соглашаюсь с тем, что слили россияне. Я не исключаю, что это уже борьба внутри российской власти», — сказал Тарас Загородний.

Участие советника Юрия Ушакова в обеих записях эксперт связывает с конфликтами в российском руководстве. Разные группы — «старая гвардия» типа Сергея Лаврова и Юрия Ушакова, и фигуры, связанные с Кириллом Дмитриевым — пытаются усилить свое влияние на Владимира Путина и используют такие истории как инструмент давления друг на друга.

Пленки создали для Дональда Трампа крайне сложную ситуацию, поскольку показали посторонние советы по переговорам. В записях звучит идея, что с ним можно говорить из-за похвалы якобы за умение заканчивать войны. На фоне этого Марк Рубио публично дистанцировался от этой истории и резко воспринял присутствие Стива Виткоффа рядом.

В США также возникли серьезные подозрения, что российские агенты могли получить доступ к окружающим Трампа и пытаются влиять на позицию американского лидера, создающего неприятную ситуацию для Соединенных Штатов.

В разговорах Кирилла Дмитриева говорилось о мирном плане на 28 пунктов, который Соединенные Штаты должны представить как свой. Среди пунктов были ограничения украинской армии и возможные договоренности по Донбассу.

«Все эти так называемые 28 пунктов этого плана — это задача обрушить Украину, чтобы мы здесь сами себя съели», — отметил Тарас Загородний.

Давление строили на страхе и ощущении нехватки времени, когда предлагали быстро подписать соглашение. Эксперт считает, что ожидаемый эффект не сработал, поскольку украинская сторона привлекла к обсуждению европейцев и затянула процесс. В Украине не произошло внутреннего взрыва, а удары по территории России продолжаются.

Напомним, в ближайшем окружении Дональда Трампа разгорелся конфликт из-за контроля над мирным планом для Украины. Вице-президент Джей Ди Венс поддерживает жесткую линию и стремится к политическому наследованию Трампа, а госсекретарь Марко Рубио взял переговоры с Европой и Украиной под свой контроль, укрепляя влияние на внешнюю политику США.