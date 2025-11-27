Ольга Сумская откровенно призналась, как изменилась ее интимная жизнь после 50 лет: "Надо спровоцировать"

Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком / © instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно рассказала о прощении измены в браке, на этот раз призналась о еще более деликатной теме — интимной жизни после 50 лет.

Звезда честно поделилась, как меняется страсть в длительных отношениях и что на самом деле помогает ей сохранить близость. Так, 59-летняя Сумская объяснила, что с годами сексуальность не исчезает, но трансформируется. К тому же говорит, что на самом деле видела статистику, что интимная жизнь иностранцев обычно длится до глубокого склона лет.

По словам Ольги, интим после 50 несколько меняется, но не исчезает. Актриса говорит, что в ее случае он становится более осознанным и требующим взаимных усилий. Актриса отметила, что первые годы отношений — это всегда безумная страсть, но со временем партнеры должны научиться работать над близостью.

«Видела статистику зарубежную, что у них занимаются сексом до 80. Надеюсь, что все впереди. Секс другой, все зависит от обстоятельств. Надо к этому сексу подвести. Спровоцировать что-то такое, правда? Спровоцировать, подогреть, потому что вот такой живой секс, настоящая, безумная страсть живет где-то лет 5-10. А дальше надо над этим работать», — рассказала знаменитость в интервью Рамине Эсхакзай.

