Насиловал и снимал на видео: в Одессе задержали мужчину, который годами издевался над малолетней племянницей

В Одессе арестовали мужчину, который насиловал малолетнюю племянницу и снимал это на видео / © Национальная полиция Украины

Правоохранительные органы сообщили о подозрении и задержали 41-летнего жителя Одессы по ряду тяжких преступлений, связанных с сексуальным насилием над малолетним ребенком, продолжавшимся в течение нескольких лет.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции Одесской области.

По данным следствия, подозреваемый неоднократно совершал противоправные действия сексуального характера в отношении своей племянницы, приглашая ее к себе домой. Первый случай зафиксировали, когда девочке было семь лет. А последний — когда ее было одиннадцать. Злоумышленник удовлетворял свои половые пристрастия с ребенком, фиксируя преступления на видеокамеру.

Во время санкционированного обыска по месту жительства фигуранта стражи порядка изъяли видеофайлы. Согласно заключению экспертизы изъятые материалы содержат детскую порнографию.

Мера пресечения и обвинения

Следователи задержали фигуранта в процессуальном порядке. Ему сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых:

Изнасилование и сексуальное насилие (ч.ч. 2, 4 ст. 152; ч. 3 ст. 153);

Создание и хранение детской порнографии (ч.ч. 4, 5 ст. 301 и ч. 1 ст. 301-1).

По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. По совокупности обвинений мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе, мероприятия проводили сотрудники киберполиции в Одесской области совместно с полицейскими Одесского районного управления под процессуальным руководством Пересыпской окружной прокуратуры города Одессы.

